El Gimnasia de Piris e Insaurralde sigue de racha y avanza en la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata ratificó su buen momento y este miércoles venció 2-0 a Flandria por los 16avos de final de la Copa Argentina: en la siguiente fase se medirá ante Patronato de Paraná. El ex delantero de Boca Juniors, Franco Soldano, anotó los dos goles del Lobo, uno en cada tiempo, que permitieron al Tripero llegar a su tercera victoria al hilo, la novena en un invicto de once partidos desde hace casi tres meses. Los platenses también están segundos en la Liga Profesional. El formoseño Oscar Piris sigue firme en la zaga central del Lobo, en tanto que Manu Insaurralde ingresó en la segunda mitad.

Como suele pasar en la Copa Argentina, los equipos del Ascenso cumplen con una digna labor y no fue la excepción este miércoles en el Estadio Nuevo Monumental de Rafaela. Allí el elenco de la Primera Nacional le hizo partido al conjunto dirigido por Néstor Gorosito y recién a los 34 minutos el conjunto de Pipo se puso en ventaja luego de una contra en la que Soldano recibió por la derecha y definió cruzado para poner en ventaja a los de La Plata.

La segunda mitad fue diferente a los 45 minutos iniciales, ya que el Canario controló las acciones y el Lobo se replegó. En una de las llegadas el equipo de Nicolás Toloza quedó solo frente al arco, pero no pateó a tiempo y Guillermo Enrique despejó al tiro de esquina.

Aunque también Gimnasia le debió su nuevo éxito a la gran faena de su arquero, Rodrigo Rey, que mantuvo su vaya invicta y en el final evitó el eventual empate con una tapada providencial. El guardameta tripero sigue en un gran momento

Ante ese panorama y con un Flandria jugado en el fondo, en el epílogo del cotejo llegó el segundo para el Tripero y fue a los 40 minutos del complemento, Ramón Sosa lideró otra salida de contra, cedió para Soldano, quien puso el 2-0 final y liquidó el pleito.

Fue un triunfo trabajado por Gimnasia que se clasificó a la próxima fase, en la que se probará con otro equipo de la Liga Profesional, Patronato de Paraná.

Gimnasia, a cargo de Gorosito, llegó a un invicto de once partidos con nueve triunfos y dos empates. En ese plazo solo le convirtieron 4 goles. Su última derrota fue el 14 de abril cuando cayó 1-3 ante Sarmiento, de local. En lo que va de 2022 lleva un global de 12 victorias, 5 empates y 4 caídas.

Luego de cinco fechas en la Liga Profesional es el único escolta de Newell’s con 11 puntos contra 13 del equipo rosarino. En la próxima jornada recibirá a Defensa y Justicia, el sábado desde las 20.30.

