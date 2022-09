El Gobernador aseguró que «Al Modelo Formoseño lo construimos todos juntos»

Compartir

Linkedin Print

Al inaugurar significativas obras educativas y de salud en Ingeniero Juárez, el gobernador Gildo Insfrán puso de resalto que “al Modelo Formoseño lo construimos todos juntos”, recordando a su vez la visita que hiciera el presidente Néstor Kirchner a la localidad hace 18 años.

El mandatario inició su alocución diciendo que “estamos muy felices por estar una vez más en esta querida localidad de Ingeniero Juárez”, y dirigiéndose a la comunidad de la Escuela 484 dijo: “Inicia septiembre que es el mes de la alegría, el amor y con eso podemos sintetizar lo que significa”.

Seguidamente, hizo notar que “dentro de 13 días se van a cumplir 18 años de que nos visitara aquí el compañero presidente de los argentinos Néstor Kirchner”, recordando que “vino a inaugurar con nosotros el Hospital de Ingeniero Juárez, donde más temprano estuvimos habilitando la ampliación y la refacción: 2850 metros cuadrados cubiertos en obras”, mencionando también a “los equipos de alta tecnología”.

En ese sentido, subrayó que hoy se están viendo los frutos del Acta de Reparación Histórica suscripta con el presidente Kirchner, “la herramienta que nos permitió a todos los formoseños acelerar el Modelo Formoseño”.

“Él vino a Ingeniero Juárez, el 14 de septiembre del 2004, a dar inicio a la pavimentación de la Ruta nacional N° 81, la cual se concluyó el 15 de septiembre de 2007”, rememoró.

Apuntó que relataba ello porque “los que tienen mi edad saben, pero los jóvenes ya nacieron con las rutas pavimentadas, la energía eléctrica interconectada al sistema nacional, la fibra óptica, el wifi; esto no existía (antes) y al venir al oeste uno sabía el momento en que salía, pero no cuándo iba a volver”.

“Y tenía que traer agua y combustible, porque cuando existía el Ramal C-25 esta zona recibía el vital líquido con los tanques que venían en los vagones y además había muchos problemas en el andén. Ahora todo eso se olvidó, no sólo por el tiempo, sino porque se hicieron las cosas que se tenían que hacer”.

En ese sentido, realzó que “ahora tienen una planta potabilizadora con 400 metros cúbicos por hora. Pero para potabilizarla primero hay que tener el agua cruda, que se trajo del río Bermejo a través de la obra del canal que viene de Santa Rita, completándola ahora con la obra del deflector que se tiene al oeste de la ciudad, para direccionar las aguas de lluvia, cuando se dan, y así cargar la laguna El Pelicano”.

No dejó de mencionar además que “se hicieron 80 mil metros lineales de tubos para la conexión de agua de distintos barrios”, acentuando que todo ello “lo pudimos hacer gracias al Modelo Formoseño, pero fundamentalmente a esa herramienta que nos dio Kirchner y la respetó Cristina Fernández de Kirchner que es el Acta de Reparación Histórica”.

Pandemia macrista

“Después vino una pandemia, pero no era un virus, sino de una persona malvada que nos castigó a los formoseños, pensando que somos gente muy fácil de arrear. ¡Qué equivocación!”, rechazó contundente al hacer referencia al expresidente Mauricio Macri.

Categórico, el Gobernador condenó que durante esos cuatro años “nos sacó todas las obras que teníamos en ejecución de la época de Cristina, o sea que desde el 2016 no tuvimos ni una sola, suspendieron todas”.

“Pero yo les dije a los formoseños: quédense tranquilos, porque no vamos a ir a la velocidad que veníamos, pero no vamos a parar, vamos a ir más despacio y así fue. Hoy estamos tomando nuevamente ese ritmo, por eso pudimos ya inaugurar este hospital que es extraordinario desde el punto de vista que se lo mire”, aseveró y además resaltó que “se están haciendo centros de salud en distintas comunidades” originarias.

A las mismas les pidió que “no se dejen llevar por algunos odiadores y dejen hacer las obras con las cuales se van a beneficiar en forma directa”.

Las obras “son un bien para todos”, recalcó, al insistir en que no se dejen llevar por “alguien de afuera que tiene otros intereses que no son los de ustedes; no se dejen usar, sean artífices de su propio destino y no instrumento de la ambición de nadie”.

“No vamos a parar. Inauguramos esta escuela que es de EIB y que la construimos todos juntos. Pero no solamente esta obra, al Modelo Formoseño lo construimos todos juntos los comprovincianos de bien que amamos en serio a nuestra provincia”, afirmó.

En este punto, anunció la construcción del edificio nuevo de la Escuela 293, la pileta social para el polideportivo de la localidad y las instalaciones para la Delegación Regional de la Policía Provincial.

Además, la extensión de la línea de 33 KV, llevando energía eléctrica las 24 horas a las comunidades aledañas hasta el comienzo del canal Santa Rita.

Distribución de la riqueza

“No podemos negar que el país está mal, pero no es solamente el país –sostuvo-. Es el mundo porque hay un cambio de época, donde tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, ya que nadie sabe cómo van a ser. Salvo los poderosos que siempre trabajan corporativamente para que ese cambio sea favorable a los intereses de ellos, que seguro no son los del pueblo en general porque se trata de un pequeño grupo que centraliza la riqueza”.

En esa línea, el gobernador Insfrán planteó que “si no logramos distribuir la riqueza, vamos a seguir cada vez peor”, afirmando que “esto sólo se corrige con Gobiernos de tinte nacional y popular y yo vengo a decirles desde el oeste, en Ingeniero Juárez, que no permitamos que vuelva nunca más el neoliberalismo como Gobierno central y mucho menos un presidente porteño, este país no aguanta”.

“Creo que quedó bien en claro –sentenció-. Nada de neoliberalismo. Nosotros en ese proyecto no entramos, esos que hablan aquí en nombre de ellos o se van y se sacan fotos en Capital Federal, no sé cómo es eso. Dicen que van a ser candidatos aquí y se van a hacer fotos a la CABA. Y hay otros que van a ser candidatos para intendente de la Capital Federal y vienen a sacarse fotos acá. No entiendo”.

Y cerró: “Sólo quiero decirles que soy formoseño, pero sobre todas las cosas bien peronista”.

Compartir

Linkedin Print