El gobernador, Axel Kicillof pidió al Gobierno «no fundir a los argentinos»

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró «arbitrario» el sistema de coparticipación de impuestos a las provincias, evaluó que es «inviable» y reclamó al gobierno de Javier Milei que cumpla con «las normas vigentes» para no «fundir a los argentinos».

Así lo manifestó Kicillof en una publicación en su cuenta de la red social X, donde señaló: «La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos».

«Las provincias necesitan de un Estado Nacional que reconozca los acuerdos federales y las normas vigentes. Pero sobre todo que las cumpla. Porque ajustar a las provincias no es atacar a ‘la casta’, es fundir a los argentinos», continuó el gobernador.

Kicillof compartió una columna de opinión que escribió junto al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo Lopez, publicada en Infobae sobre la actual Ley de Coparticipación, en la que la calificó como «una de las principales asignaturas pendientes de nuestro federalismo».

Qué dice el artículo 75 de

la Constitución

El texto resalta que el artículo 75 de la Constitución Nacional determina que la distribución de recursos entre la Nación y las provincias «se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.»

El artículo sostiene que la Ley de Coparticipación vigente «es anterior a la sanción de la Constitución de 1994 y no cumple con este mandato. Dicha Ley fue sancionada en 1987 con carácter provisorio, estableciéndose coeficientes de distribución producto de una negociación política, a diferencia de la ley sancionada en 1974, que utilizaba criterios objetivos de reparto», evaluaron los funcionarios.

«La ley actual de coparticipación, cuya discusión y reforma es una de las principales asignaturas pendientes de nuestro federalismo y nuestra democracia, perjudica ostensiblemente a la Provincia de Buenos Aires. Así, desde hace décadas, nuestra provincia viene siendo discriminada y castigada en el reparto de recursos», aseveraron Kicillof y Lopez.

Al respecto, sostuvieron que «no es de extrañar que en la provincia falten rutas, falten escuelas, falten hospitales, falte seguridad. Se trata de funciones que, según nuestra Constitución, las provincias tienen que atender con sus recursos, tanto de recaudación propia, como los que provienen de la coparticipación y los restantes que también transfiere el Gobierno Nacional».

