El gobernador de Chubut volvió a apuntar contra el líder de la RAM por los incendios

El gobernador de Chubut, Ignacio ‘Nacho’ Torres, volvió a criticar hoy al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, en el marco de los graves incendios que azotan a la provincia: “Tiene que estar preso”.

“Con el hecho de admitir y reivindicar el hecho debería estar preso. A este tipo lo encontraron robando un auto, y, sin embargo, por esos vericuetos judiciales lo largaron a la semana; y eso no puede volver a pasar”, apuntó Torres en Radio Mitre, en relación con los dichos de Jones Huala, donde reivindicó los incendios.

“Se está quemando todo”, afirmó el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, que también calificó a la grave situación en la región como “un caos total”. El fuego, que comenzó el 31 de enero, se propaga sin control, impulsado por ráfagas de viento de hasta 80 km/h y temperaturas de 25°C.

El último informe indicó que las llamas dejaron un muerto, destruyeron 120 viviendas y forzaron la evacuación de 700 familias en distintas zonas del municipio. Los sectores más afectados incluyen Cascada Escondida, Las Perlas del Azul y Mallín Ahogado, donde las llamas consumieron casi 3.000 hectáreas de vegetación.

En este sentido, el líder de la RAM había dicho, en un video filmado por su madre, durante la presentación de su libro: “Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes. Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”.

Además, defendió la “lucha armada” y dijo, tal como lo hizo cuando obtuvo el beneficio de libertad condicional, que “todas las herramientas son válidas para liberación de nuestro pueblo”. Estas declaraciones desembocaron en la denuncia del gobierno nacional por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.

Fuentes del caso precisaron a Infobae que debido a que los dichos de Jones Huala fueron en El Bolsón, y dado que ya se aplica el Código Procesal Penal Federal, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal de Bariloche, del doctor Fernando Arrigo, e interviene el Juzgado Federal de Bariloche, interinamente a cargo del doctor Hugo Greca.

En este sentido, Torres destacó el rol de la justicia chubutense: “Está haciendo un trabajo excelente y va a haber una medida ejemplificadora para esos delincuentes, que se creían impunes hasta hace unos años”.

Sin embargo, también señaló que existe una “justicia garantista y berreta”, que dictaminó que los desalojos del Parque Nacional Los Alerces debieron hacerse en invierno y no en verano. Y llamó a poner luz “sobre esa justicia federal que se cree intocable”.

Y advirtió: “Cuando haya un juez que no haga lo que tiene que hacer o no ponga lo que tiene que poner, personalmente lo voy a llevar al Consejo de la Magistratura y le voy a meter una denuncia para que todos los argentinos sepan que son cómplices de la desidia y de estos delincuentes”.

El pasado jueves 9 de enero expiró la fecha límite que había establecido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, para que los líderes mapuches, Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, María Belén Salinas, abandonaran el territorio junto con el resto de la comunidad Lof Paillako. Por este motivo, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el gobernador chubutense, Ignacio Torres, y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se sumaron al procedimiento para desalojar a la población.

Asimismo, el gobernador denunció que la RAM quiso infiltrarse en una escuela de la comunidad Mapuche-Tehuelche, con el objetivo de “envenenarles la cabeza” a los más chicos. Y resaltó el acompañamiento de “las reales y verdaderas” comunidades originarias.

“Jones Huala vivía en Balvanera y era flogger y de un día para el otro se autopercibió mapuche y tiene delirios de revolucionario de café. No hay que confundir un pueblo de armonía, que vive así hace mucho tiempo”, añadió.

Por último, Torres subrayó el trabajo en conjunto con la provincia de Río Negro y la solidaridad de provincias como Córdoba, Santa Cruz y Santiago del Estero. Y concluyó: “No hay margen para politizar o echarse culpas. Hoy estamos trabajando todos juntos, esa es la realidad, y tenemos que seguir trabajando de esta manera, acompañando a los brigadistas que ponen el cuerpo y ponen en riesgo su vida para cuidar a los chubutenses y rionegrinos”.