El gobernador de Corrientes recalentó el tramo final de la campaña

En un acto político celebrado este lunes por la noche en la localidad de Paso de los Libres, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés recalentó el tramo final de campaña e insultó a viva voz a su rival kirchnerista, Martín Ascúa al que trató de «pelado, bocón, cu… sucio».

«Yo jamás seguí a ninguna persona que esté condenada (por Cristina Kirchner), porque no es mi ejemplo de democracia en la vida. Por eso creo que… ‘Dime con quién andas y te diré quién eres'», arrancó el el gobernador y candidato a senador por «Vamos Corrientes».

En un encendido discurso en el club Barracas de Paso de los Libres, Valdés tomó carrera dialéctica y descargó su furia contra el intendente K de esa localidad, Martín «Tincho» Ascúa. «No es mi estilo agredir a nadie, pero ustedes tienen acá un pelado, bocón, cu.. sucio, que vamos a derrotar en las urnas democráticamente el domingo 31 de agosto (por este domingo)», aventuró. Y arengó: «Acá se va a terminar el kirchnerismo en Paso de los Libres».

Con un gimnasio totalmente colmado por allegados y simpatizantes, el mandatario correntino cuestionó la gestión local de Ascúa en torno a la obra pública y denunció lo que consideró una mentira en la cartelería oficial. «Sale a decir que él representa a la gente decente: a mí no me representa ningún sinvergüenza y corrupto», insistió.

El clima de alta tensión electoral es porque Corrientes se prepara para una jornada electoral clave, en la que elegirán a su próximo gobernador.

Los correntinos, al igual que la provincia de Buenos Aires o la Ciudad, tendrán dos elecciones durante este año. Es decir, un desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de la votación nacional.

Este domingo, se elige gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Y el 26 de octubre, en que el distrito renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación se acoplarán a la elección nacional.

El acto de Ascúa,

en Curuzú Cuatiá

Acompañado por Norma Castillo, candidata a intendente de Curuzú Cuatiá, el candidato peronista Martín Ascúa realizó el cierre de campaña en esa localidad correntina.

En el acto, llamó a la unión de todos los ‘peronistas’ para «garantizar el cambio y para mejorar la situación económica, la salud y la educación» e invitó a todos los presentes a «limpiar Corrientes».

“El domingo vamos a convencerlos de que la boleta del peronismo es la esperanza en una política nueva que mira a los ojos a los correntinos porque tiene los pies sobre la tierra y puede generar una mejor producción, desarrollo, futuro, para los que estamos y para el millón de correntinos que se tuvo que ir porque acá las dinastías les postergaron los sueños”, prometió.

En el cierre, participaron el candidato a viceintendente, Gerardo Puzio, y la lista de concejales encabezada por Natalia Zakegian y Martín Muñoa, entre otros referentes del peronismo de la ciudad y la zona rural.

Este miércoles, Ascúa desarrollará una agenda de cierre de campaña en la localidad de Virasoro y culminará con una caravana multitudinaria en la ciudad que es intendente, en Paso de los Libres.