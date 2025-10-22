El Gobernador decretó licencia especial por las elecciones nacionales del domingo

Este miércoles 22 de octubre, a través del Decreto 415/25, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, habilitó la licencia especial por dos días para agentes de la administración pública provincial y de sus organismos descentralizados y autárquicos que deban emitir su voto fuera del lugar donde residen.

La misma podrá utilizarse sólo los días viernes 24 y lunes 27 de octubre de este año y, para justificarla, los trabajadores deberán presentar el DNI con el fin de acreditar identidad y domicilio, como así también la constancia de emisión de voto que será entregada por la autoridad de mesa durante el acto eleccionario.

El decreto considera que la emisión del voto “es un deber cívico insoslayable y constituye la esencia de nuestro sistema representativo de gobierno por el cual la ciudadanía reafirma sus instituciones e impulsa las transformaciones políticas y sociales que juzga necesarias para la realización de su destino histórico”.

Y además que, en ejercicio de tal derecho, “que expresa la raíz y el fundamento de nuestra democracia”, y con el propósito de facilitar su cumplimiento a todos los formoseños, “este Poder Ejecutivo estima oportuno adoptar la medida idónea al efecto”.