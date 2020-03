El Gobernador decretó un extra para las Tarjetas Sociales y la suspensión del corte de luz y agua

Compartir

En un anuncio realizado a través de la Red de Medios de Comunicación, el Ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez y la subsecretaria de gobierno, Gloria Giménez informaron acerca de dos decretos provinciales, firmados este lunes, que resultan claves para el contexto de aislamiento social obligatorio que atraviesa todo el territorio provincial.

En primer lugar, el decreto 105/20, dispuesto y firmado por el Gobernador Insfrán, que establece depositar un flujo económico de 1200 pesos a los 21139 titulares de la Tarjeta Social en la provincia.

Giménez explicó que los beneficiarios del programa no necesitan realizar ningún tipo de trámite para obtener el depósito, sino que «en los próximos días se informara cuando se hace efectivo el monto en la tarjeta».

En ese sentido, remarcó, que es un «aporte exclusivo del Gobierno de la provincia» para la comunidad.

Como segunda medida importante, Insfrán dispuso por decreto 104/20 (ad referéndum de la Legislatura Provincial), la suspensión del corte de energía eléctrica y agua corriente por el término de 180 días a usuarios residenciales beneficiarios del programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño.

El mismo fue creado por decreto 22 del año 2019 ante la eliminación de lo que se llamó la tarifa social eléctrica y duró hasta diciembre de 2015.

Según Ibáñez, las familias beneficiadas por el subsidio del Estado son 64096 y ninguna de ellas sería afectada por un corte o suspensión del servicio de energía y agua corriente.

Pero la resolución también «establece con claridad que está medida no elimina la obligatoriedad de pago de las facturas a quienes no forman parte de esta base de datos».

«Si no se abona el consumo de energía de aquellos que pueden, peligra el suministro de energía eléctrica en todo el país», indicó el ministro.

Medidas nacionales a las

que adhiere la provincia

Por otra parte, los funcionarios reiteraron los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo nacional a los que adhirió Formosa.

Como primera instancia, el decreto 315, firmado el 26 de marzo, que establece la asignación estímulo a la efectiva prestación de servicio del personal de salud, con un monto de 5 mil pesos por los meses de abril, mayo, junio y julio, e incluye tanto a los públicos como a los privados.

Además, hicieron referencia al cierre del período de pre inscripción al ingreso familiar de emergencia, que sería el 31 de marzo.

Este beneficio, está destinado a los trabajadores no formales, empleadas domésticas, monotributistas de categorías A y B, empleados de casas particulares. «Resaltamos que aquellas personas beneficiarias de la AUH, no tienen que hacer el tramite. Es directo el impacto de 10 mil pesos por única vez», argumentó Giménez.

También trajeron a colación el decreto 320/20, que dispone la suspensión de los desalojo en todo el país hasta el 30 de septiembre de este año.

La resolución alcanza a los que tengan sentencia de lanzamiento ordenadas, prórroga de contratos de locación de inmuebles, y dispone el congelamiento del precio de los alquileres contemplados y detallados en uno de los artículos del documento.

«Los invito a bajar el decreto de internet y que lo miren en detalle», solicitó Ibáñez.

Por último, mencionaron al decreto 319, dictado el 29 de marzo, que está relacionado con el congelamiento del valor de cuotas en los créditos hipotecarios, la suspensión de ejecuciones judiciales y extra judiciales en todo el país y las deudas por falta de pagos, que podrán abonarse en cuotas mensuales.

«También lo pueden ver con detalle en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional», señaló el Ministro.

Beneficiarios

Los beneficiarios del decreto 105 que establece de manera excepcional un monto de $1.200 a titulares de la tarjeta social, están distribuidos de la siguiente manera:

En Formosa Capital beneficiará a 13 524 familias y 1043 adultos, en Clorinda a 1.945 familias y 112 adultos, mientras que en Misión Laishí serán 272 familias y 25 adultos, totalizando 297.

En Pirané, se trata de 901 familias titulares y 58 adultos, en Mayor Villafañe 242 familias y 29 adultos, en Laguna Blanca 465 familias y 31 adultos. En Las Lomitas 557 familias y siete adultos.

En Ingeniero Juárez 508 familias, 17 adultos, General Belgrano 497 familias y 49 adultos.

En Ibarreta incluirá a 288 familias y 2 adultos, en Lucio V. Mansilla 85 familias y 9 adultos, en Misión Tacaaglé 163 familias y 3 adultos, Palo santo 276 familias y 31 adultos, totalizando 19.723 familias y 1416 adultos, los que hacen un total general de 21.139 beneficiarios.