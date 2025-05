El gobernador encabezó el acto conmemorativo a 215 años de la Revolución de Mayo

En la mañana de este domingo 25 se realizó el acto central por el 215º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, en el en el Mástil Municipal, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle San Martín.

El primer mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; la presidenta subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Claudia María Fernández; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales; ministros y ministras del Poder Ejecutivo; autoridades de las fuerzas armadas y de seguridad; docentes y estudiantes de instituciones educativas.

En el inicio de la ceremonia, el Gobernador procedió al izamiento de las banderas Nacional y Provincial, a los sones del Himno Nacional Argentino, interpretado por la banda de música Militar del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RIM29) y la de la Policía de la provincia de Formosa.

Seguidamente, la alumna Isamara Colman de la EPEP N° 18 “Fray Mamerto Esquiu”, recitó la poesía “25 de mayo: Día de la Patria” de la autora Delia Arjona.

Lucha por la

liberación nacional

Luego tomó la palabra el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez quien destacó la importancia de la Revolución de Mayo y su legado en la historia argentina, asegurando que “desde Formosa y a 215 años de la revolución que nos otorgó la carta de soberanía política, insistimos en que la lucha por la liberación nacional sigue siendo el objetivo central del pueblo argentino para alcanzar su felicidad” y convocando a “seguir defendiendo la Patria”.

“Nos reunimos pueblo y gobierno para festejar aquella gesta histórica de soberanía popular que tantos patriotas ejercieron el 25 de mayo de 1810, para decirles a los pueblos del mundo que aquí se forjaba una gran y digna revolución”, expresó.

Rodríguez indicó que “la Revolución de Mayo, como toda la historia nacional, ha sido y es motivo permanente de intentos de apropiación cultural por el liberalismo apátrida”, considerando que “las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la usurpación de las Islas Malvinas y el sometimiento al capital financiero internacional, no han sido solamente intentos de apropiación de recursos y materias primas, sino también una invasión contracultural para borrar de la memoria de los argentinos que la historia nacional tiene más de cuatro siglos y no 215 años, como nos intentan hacer creer”.

Además, afirmó que “hay un mayo popular y uno liberal”, puntualizando que “la versión liberal es la línea colonial de la historia que nos quieren imponer y se reduce a una mera ideología que nada tiene que ver con la Patria de los argentinos, ya que para el liberalismo la Argentina nace a partir de la administración formal y colonial del país”, al tiempo que nombró sucesos históricos bajo esta línea.

El Ministro explicó que, en ese contexto, “en América, los virreinatos como el del Río de la Plata y las capitanías generales de Venezuela y Chile, formaban parte de las Españas”, marcando que “nunca fueron colonias hasta que llegaron los Borbones con Carlos III, quienes determinaron que no haya derechos para nadie, sólo para la metrópoli y los administradores españoles”.

Continuó exponiendo que “ante esto se alzó la línea nacional donde los exponentes de la Primera Junta representaron ni más ni menos que la defensa de la unidad y de las bases culturales fundamentales del pueblo americano y argentino”.

De esta manera, resaltó que “la Revolución de Mayo ocurre para recuperar la unidad, no para destruirla”, y recordó las palabras del brigadier general Juan Manuel de Rosas, el 25 de mayo de 1836: “Qué grande, señores, y qué plausible debe ser para todo argentino este día consagrado para la Nación, para festejar el primer acto de soberanía popular que ejerció este pueblo en mayo del célebre año 1810”.

Y enfatizó en que “todo este racconto histórico no tendría más significancia que rememorar con nostalgia tiempos de decisión, de valor y de coraje por la Patria si no los pudiéramos vincular con el presente”, destacando que “la historia nos sirve para comprender de dónde venimos”.

Por esto, aseveró que “hoy la Argentina sufre los embates de un gobierno que más que nacional, es un gobierno de ocupación semicolonial”, y nombró “la destrucción del aparato estatal; la quita de derechos a los más desprotegidos, ancianos, niños y enfermos; la destrucción del sistema previsional de seguridad social; limitar el acceso a la educación y a desfinanciar el sistema de salud, son sólo algunas muestras de que el liberalismo busca someter y humillar al pueblo argentino”:

Responsabilidad histórica

de honrar a los patriotas

Lamentó que “hoy la antinomia sigue siendo Patria o colonia, liberación o dependencia”.

Por eso, remarcó que “los argentinos tenemos la responsabilidad histórica de honrar, con el ejemplo de los patriotas de mayo”, en tanto que “los formoseños, debemos iluminar con el faro del Modelo Formoseño y bajo la prédica incansable del gobernador Gildo Insfrán, por la unidad los destinos de nuestra Patria sumida hoy en la anarquía liberal”, concluyó.

Finalmente se procedió al retiro de las banderas de ceremonia de las fuerzas armadas, seguridad y establecimientos educativos, dando por finalizado el acto conmemorativo a la gesta revolucionaria.