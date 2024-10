El gobernador formalizó la apertura de la XL edición de la Fiesta Nacional del Pomelo

Fue durante una ceremonia que encabezó el primer mandatario al visitar la localidad, para dar inicio así a esta fiesta, que durante dos días, organiza el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Laguna Blanca, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; la ministra de Turismo, Silvia Segovia; el intendente local Ricardo Lemos; el coordinador general de la fiesta y legislador provincial Carlos Insfrán; entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Tras el corte de cintas, Insfrán recorrió los stands instalados en el predio correspondientes a la Expo feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial que nuclea en esta edición a unos 400 feriantes.

En este contexto, la ministra Segovia valoró el impacto que tiene la Fiesta para toda la región. “Se trata de una insignia para el movimiento económico y el desarrollo local, por supuesto para el esparcimiento, en estos momentos tristes y duros que vive el país, no viene nada mal”.

Dijo que rescatar la cultura, con sus valores e identidad es “muy importante para los formoseños, por eso sentimos que esto es un lugar de encuentro”.

Comentó que en esta edición, los más de 400 feriantes no abonaron su participación en la feria, una decisión política que apunta a “fortalecer el desarrollo local, a través de los pequeños emprendedores, gastronómicos, que muestran todo lo que tenemos para ofrecer, no solo a los formoseños, sino también a los turistas que nos visitan”.

Por su parte, el intendente Lemos consideró que “es una fiesta con mucha historia, no es patrimonio de los lagunenses, sino de todo el pueblo formoseño, gracias al trabajo mancomunado de todos los organismos del Estado, que colaboran con nosotros”.

Señaló que tanto el ingreso al predio, como la presencia de los expositores, es libre y gratuita, y calificó al evento como una “gran vidriera para exhibir y comercializar el fruto del esfuerzo de cada uno de ellos”.

Show musical

Como es tradicional en la Fiesta Nacional del Pomelo, abrió el escenario mayor el Ballet infanto juvenil de Laguna Blanca dirigido por el profesor Fabián Cárcano, para dar paso a un gran festival con variedad de géneros musicales.

La folklorista Rocío Ledesma fue la primera en subir al escenario, y luego fue el turno para Lucas y la Sub21 con cumbia. Desde el Paraguay llegaron Sol Codas y Marcelo Gabriel con baladas y luego fue el turno de Nortlyric con música urbana.

Uno de los platos fuertes de la noche será la presentación de Las Pelotas, icónica banda de rock argentino, con más de 30 años en los escenarios más importantes del país.

Seguidamente es el turno de dos consagrados artistas formoseños: Hernán Arias, oriundo de Las Lomitas y de Ángelo Aranda nacido en Fortín Lugones.

Tras la elección y coronación de la Reina Nacional del Pomelo, está prevista la actuación de Luck Ra, el cantante cordobés del momento, quien llegó a Formosa a pesar de un percance de salud que lo obliga a utilizar muletas, y la grilla se completa con Gonzalito, Alma Carpera, Los Charros y Código Vallenato.

Domingo

Este domingo, última jornada de la Fiesta, habrá desfile y exhibición de las mejores tropillas del país con los mejores jinetes y renombrados payadores, como también destrezas gauchas.

Además, en las dos jornadas hay torneo de ajedrez, vóley, tenis, y el tradicional Espacio Joven, con peñas folklóricas, canto y danzas.

Transporte

El director de Transporte de la provincia Pablo Córdoba confirmó por su parte que los servicios especiales que establecieron las empresas de transporte hacia Laguna Blanca, lo hicieron con absoluta normalidad y una importante demanda.

Salud

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, que tendrá lugar los días 12 y 13 de octubre en Laguna Blanca, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de sus distintas áreas estará brindando múltiples servicios de salud para quienes concurran al evento.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria de esa cartera, el doctor Manuel Cáceres, indicó que estarán instaladas dos carpas sanitarias, una dentro del predio y la otra afuera, en el sector de la entrada.

“Adentro estará trabajando un equipo de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia que va a estar dando consejería sobre salud sexual y reproductiva, entregando preservativos y los demás métodos anticonceptivos gratuitos disponibles. Además, estarán haciendo la colocación de implantes subdérmicos dentrodel camión sanitario”, describió.

Mencionó seguidamente que, en el lugar, estará también un equipo del Departamento de Vectores y Zoonosis que tendrá a su cargo la entrega de repelentes, de larvicidas y de folletería con información para la prevención del dengue.

Mientras que el Programa Provincial de Diabetes estará ofreciendo control de tensión arterial, medición de glucemia y de peso, y estará brindando recomendaciones para la prevención y control de la diabetes.

“Los servicios de salud van a estar disponibles los dos días: el sábado 12, de 16 a 22 horas y el domingo 13, de 10 a 22 horas”, confirmó.

Mamografías gratuitas

Ala vez, el subsecretario agregó, que en el camión sanitario estará funcionando el mamógrafo móvil para las mujeres que necesiten cumplir con este estudio tan importante para la detección precoz del cáncer de mama.

Esta importante prestación se estará brindando el día sábado, desde las 16 hasta las 20 horas y el domingo, desde las 15 hasta las 19 horas.

Vacunación contra el

dengue y otras vacunas

Por su parte, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, informó que la carpa que estará emplazada afuera del predio será uno de los puestos de vacunación y el mismo servicio estará también en la carpa situada adentro.

En ese sentido, precisó que, por un lado, se estará aplicando la vacuna contra el dengue Qdenga “para las personas que tienen entre 35 y 39 años y tienen domicilio en las localidades y colonias ubicadas en el Departamento Pilcomayo”.

“Por lo tanto, quienes concurran a la Fiesta Nacional del Pomelo, estén dentro de esas edades, tengan domicilio en ese departamento y quieran aprovechar para aplicarse la vacuna contra el dengue, podrán hacerlo presentando su DNI”, afirmó Arroyo.

Agregó que, además, el equipo de vacunadores estará aplicando las vacunas de Calendario para niños, adultos y embarazadas “y la dosis anual de vacuna antigripal para quienes aun no se hayan vacunado en el 2024, más las vacunas COVID- 19 para todos los grupos etarios que necesiten completar los refuerzos correspondientes”.

SIPEC

De igual modo, estará brindando cobertura el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) “con tres ambulancias completamente equipadas para asistir en los casos de urgencia o emergencia que, eventualmente, puedan presentarse. Esas unidades van a estar estratégicamente distribuidas dentro del predio”, refirió el Director del SIPEC, doctor Daniel Figueroa.

“Se sumará a las ambulancias dos gazebos que serán puestos fijos destinados a la atención, que tendrán todo lo necesario para dar asistencia y para realizar el traslado de los pacientes de ser necesario, incluyendo silla de rueda y otros elementos”, precisó. Figueroa.

El equipo del SIPEC estará conformado por médicos, licenciados en enfermería y otros profesionales que estarán dando el servicio tanto en las ambulancias como en los puestos de atención.