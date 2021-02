El gobernador Gildo Insfrán acompañó al Presidente en el homenaje a San Martín en Yapeyú

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán asistió este jueves en Yapeyú, Corrientes, al acto conmemorativo del 243 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, General José de San Martín, que fue encabezado por el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández.

El jefe de estado aprovechó la presencia de los mandatarios provinciales para manifestarles su agradecimiento por trabajar codo a codo con el gobierno nacional en cuestiones esenciales para la Argentina, sobre todo lo atinente a la pandemia y al programa de reconstrucción del país.

Luego del acto, se llevó a cabo la III Reunión del Consejo del Norte Grande.

Estuvieron en Yapeyú –además de Insfrán- Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Saénz (Salta).

El homenaje al Padre de la Patria, en su pueblo natal, contó además con la presencia de efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo y de las fuerzas Armadas y de Seguridad, funcionarios nacionales, provinciales, legisladores, intendentes y autoridades.

El presidente Fernández fue declarado por decreto huésped de honor al igual que los mandatarios provinciales.

En su discurso en el solar de la casa natal del Libertador, Fernández ratificó su voluntad de “ir a buscar vacunas por el mundo para dar tranquilidad y salud a los argentinos” y su expectativa de que estos objetivos no queden “enredados en debates y discusiones que no son importantes”.

“En los diarios, en la radio, en la televisión y en las redes generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante. Allí pienso que aquellos grandes hombres (del 1.800) no tenían que luchar contra la prédica mal intencionada y las voces altivas que se levantan y se olvidan lo que hicieron cuando tenían que trabajar por los argentinos”, fustigó.

La educación

Luego, se refirió a la educación, debido a las condiciones que estableció la pandemia, por la que los alumnos no pudieron asistir a la escuela durante el 2020 en forma presencial, y asumió que esa situación puso en evidencia “desigualdades”.

“La pandemia nos demostró desigualdades. La conectividad de internet se ha desarrollado donde es negocio y así dejamos a millones de pequeños argentinos sin poder aprender. Por eso, decimos que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público”, al tiempo que reconoció que existen “algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo”.

“Yo tengo vergüenza y no voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que algunos hagan sus mejores negocios” porque “los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos”, continuó.

Durante otro pasaje de su discurso, criticó sin nombrarlo al expresidente Mauricio Macri al recordar que el líder de Juntos para el Cambio dijo en el acto del Bicentenario de la Independencia en 2016: “Querido rey -al de España-, qué angustiados deben haber estado nuestros héroes”.

“No me lo imagino a Belgrano, San Martín y Güemes angustiados. Lo que tuvieron fue coraje que pocos tienen. Fue el coraje de esos pocos lo que hace posible los grandes cambios y las transformaciones”, contrapuso Fernández.

