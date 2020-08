El gobernador Gildo Insfrán anunció llamado a licitación de obras por $ 390 millones

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán anunció que en el mes de octubre darán inicio las obras que extenderán el servicio de cloacas a los barrios Virgen del Rosario, San Juan Bautista (ex Villa Mabel), Liborsi y Balbín de la ciudad de Formosa.

A pesar del contexto de pandemia COVID-19, el Gobierno provincial no pacta con la adversidad y, una vez más, brinda pruebas del compromiso con todos los formoseños, redoblando los esfuerzos para llevar servicios esenciales de saneamiento a aquellos lugares que aún no tienen acceso a ellos.

Esta obra es un eslabón más de la extensa cadena de realizaciones del Plan Estratégico Provincial en infraestructura, que contempla un crecimiento importante en el acceso de servicios básicos de agua potable y desagües cloacales, en amplios sectores del territorio provincial.

Para materializar la ejecución de esta obra, el martes las autoridades de la empresa provincial Aguas de Formosa, representadas por su presidente, Dr. Juan Carlos Benítez, firmaron con el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento -ENOHSA-, Dr. Enrique Cresto, el convenio que provee el financiamiento y habilita a realizar el llamado a licitación respectivo. Esta firma de convenio se enmarca en el extenso listado de inversiones nacionales acordadas por el gobernador Gildo Insfrán con el presidente Alberto Fernández.

Detalles

Las obras en sí constan de la ejecución de varias redes conformadas por unos 43 Km de cañerías de polietileno de alta densidad -PEAD- de diámetro entre los 160 y los 355 mm, con 2.294 conexiones domiciliarias y dos estaciones elevadoras que vincularán los sistemas a la red de desagües cloacales y tratamiento ya existentes en la ciudad.

El presupuesto previsto para la ejecución de estas obras es de $ 390 millones y se prevé el desarrollo de las mismas en un plazo de 24 meses con una ocupación de mano de obra local en promedio de unos 300 obreros.