El gobernador Gildo Insfrán inauguró ayer el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

Compartir

Linkedin Print

El gobernador Gildo Insfrán dejó inauguradas ayer las sesiones de la Legislatura correspondientes al año 2021 y ante los diputados dedicó gran parte de su mensaje a dar cuenta de la gestión sanitaria y la estrategia para afrontar la pandemia del COVID-19 en Formosa, mostrándose esperanzado en que queden atrás los momentos más difíciles atravesados con la vacunación de la población objetivo en el territorio provincial.

El mandatario ocupó el centro del estrado y estuvo flanqueado por el vicegobernador Eber Solís y el presidente provisional de la casa de las leyes, el doctor Armando Felipe Cabrera.

Hizo notar el proceso de transformación de la provincia con la ejecución de obras que fortalecieron la infraestructura básica para el desarrollo a lo largo y ancho del territorio, demostrando que la actitud asumida ante la pandemia es una clara demostración de que “nada es imposible” para los formoseños.

Sin embargo, alentó al conjunto de la comunidad a sumarse a los nuevos sueños y grandes proyectos por realizar.

Consideró que aquellos que están trabajando en la primera línea de defensa de esta lucha diaria contra un virus desconocido y letal merecen el reconocimiento pleno de toda la comunidad formoseña, al mismo tiempo que advirtió que no permitirá que el pueblo siga soportando el destrato de dirigentes y medios que desde siempre se mostraron contrarios a cualquier emprendimiento local en la materia.

Comparativamente con el apoyo brindado por el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, criticó al presidente anterior Mauricio Macri por degradar a la salud pública argentina, ya que no solamente la rebajó a una mera Secretaría dependiente de otro Ministerio, sino también la desfinanció, eliminando programas de prevención y promoción de la salud, además de quitar vacunas del calendario obligatorio.

Acerca de la estrategia encarada en adhesión a las medidas nacionales adoptadas, dijo Insfrán que la cuarentena temprana fue muy importante para aplanar la curva de contagios, logrando un valioso tiempo para preparar al sistema sanitario.

Reconoció que el 2020 significó enfrentar adversidades de todo tipo y de una magnitud pocas veces vista, aunque también admitió que este tiempo no ha sido la excepción, puesto que “supimos prepararnos y avanzar en cada área de Gobierno pese a las dificultades, a la par de seguir alcanzando los objetivos planificados en el modelo de provincia”.

Educación

El mandatario abordó asimismo lo atinente al inminente reinicio de las clases que mostrará que en su gestión se construyeron 1389 nuevos edificios escolares y que se hará un seguimiento cercano de la realidad epidemiológica para proteger la salud y la vida de alumnos y docentes.

“Nos trazamos el objetivo de preservar el vínculo de los estudiantes con la escuela, involucrando a la comunidad educativa en su conjunto, ya que la educación es una tarea compartida entre la familia y la escuela”, subrayó el primer mandatario, quien marcó: “Así, cada casa se convirtió en un aula”.

Sostuvo que este martes 2 de marzo comienza un nuevo ciclo escolar, en el que “asumimos el desafío de continuar con el proceso de retorno de los alumnos y docentes a las aulas en toda la provincia”.

Enfrentar la pandemia

“Los hombres y mujeres de esta tierra son los principales destinatarios de todas las políticas que implementamos, por ello en este año de pandemia hicimos eje en la defensa de la salud y la vida de la población”, manifestó en otro tramo de su discurso.

Puso de relieve que “entre marzo y diciembre del año 2020, la provincia invirtió más de $3461 millones para atender específicamente la emergencia sanitaria, a lo que deben sumarse los recursos de los organismos y Ministerios que afectaron personal, equipamiento e insumos para el abordaje integral de esta contingencia”.

En este marco, se readecuaron y ampliaron las partidas presupuestarias de las áreas de salud, seguridad, educación y social; dotándose de personal y equipamiento de última tecnología al Hospital Interdistrital Evita, además de adquirirse 20 ambulancias especiales para traslado de pacientes COVID-19 y cuatro minibuses para el personal de trabajos en terreno.

Se sumaron el refuerzo de los planes alimentarios provinciales y la compra de insumos y medicamentos específicos para atender la contingencia, la producción de alcohol en gel, productos medicinales e insumos para la lucha contra el dengue en Laformed, entre otras inversiones.

Del mismo modo, se mantuvo el subsidio al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Formosa con una inversión provincial de $180 millones durante el 2020, invirtiéndose además $480 millones en el Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño para mantener la tarifa social eléctrica en toda la provincia.

También, con criterios de equidad y justicia social, se destinaron otros $98 millones para que “el gas en garrafa tenga un precio justo”, asumiendo los costos de distribución.

“A pesar del difícil contexto, cerramos un nuevo ejercicio fiscal superavitario por 19º año consecutivo”, destacó el gobernador Insfrán, lo que demuestra de manera contundente “la administración ordenada, equilibrada y responsable de los fondos públicos, orientada al sostenimiento de las políticas planificadas en el Modelo Formoseño para el desarrollo integral de la provincia”.

Vacunación

Asimismo, al hacer referencia a la campaña de vacunación contra el COVID-19, pormenorizó que dicha tarea “la desarrollamos siguiendo criterios epidemiológicos y evaluación del riesgo”, razón por la cual se inició la inmunización con el personal de salud y de seguridad que integran la primera línea de defensa frente al virus.

Se continuó con la inmunización de los adultos mayores residentes en los geriátricos públicos y privados y de las personas mayores de 60 años residentes en Clorinda, atento a que en esa ciudad se concentran la mayor cantidad de casos positivos y la más alta letalidad por coronavirus en la provincia.

En ese sentido, indicó que “avanzaremos con la vacunación en la ciudad capital con las personas mayores de 85 años y continuaremos en los Departamentos del oeste provincial”.

De igual manera serán vacunados los docentes y trabajadores de las escuelas prioritariamente en las ciudades y zonas mencionadas, debido a que son las de mayor incidencia de COVID-19 del territorio formoseño.

“Estamos esperanzados en seguir dejando atrás los momentos más difíciles de la pandemia, para lo que es necesario lograr la vacunación de toda la población objetivo en nuestro territorio”, enfatizó el primer mandatario. “Trabajamos incansablemente para cumplir esta meta y estoy seguro que lo vamos a lograr”, aseguró finalmente.

Compartir

Linkedin Print