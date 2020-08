El gobernador Gildo Insfrán presidió el acto en homenaje al General José de San Martín

Compartir

Ayer por la mañana en la plaza General San Martín, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la ceremonia de homenaje al Libertador, al cumplirse el 170º aniversario de su fallecimiento.

El acto en homenaje se desarrolló en la intersección de la avenida 25 de Mayo y Fontana, respetando las medidas de distanciamiento social y uso del barbijo para la prevención de la pandemia de coronavirus.

El primer mandatario provincial arribó al lugar junto al vicegobernador, Eber Wilson Solís. Además, estuvieron presentes en la ceremonia el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Marcos Bruno Quinteros; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; ministros del Poder Ejecutivo, y las demás autoridades provinciales.

Se rindió un minuto de silencio y se depositó una ofrenda floral al pie del monumento al General José de San Martín. La Banda de Música de la Policía de la provincia al finalizar la ceremonia interpretó las estrofas de la Marcha de San Lorenzo.

Recordatorios en las escuelas

La subsecretaria de Educación de la provincia, Analía Heizenreder, apreció que las escuelas del interior provincial también celebraron y recordaron al General José de San Martín de distintas forma. “He visto ayer (por el domingo) escuelas de distintas delegaciones zonales que prepararon su frente, sus ornamentaciones, poesías de algunos niños que las publicaron, es decir, que la Patria está viva”, describió.

En ese sentido, marcó que ante el contexto de pandemia cada una de las manifestaciones escolares se hicieron con profundo respeto y sobre todo, guardando las medidas del protocolo sanitario vigente. “De a uno como corresponde es así con este tiempo tan especial, así también lo hicieron en las escuelas en los distintos pueblos. Con un profundo respeto por todo lo que nos está sucediendo pero nunca dejando de recordar al General San Martín”, profundizó.

Al ser consultada sobre cual fue el legado que dejó San Martín, sostuvo: “Construyó y nos enseñó a todos el sentido de pertenencia, defender nuestro suelo, de sentirnos más argentinos que nunca, es un gran legado y es lo que se cultiva mucho en las escuelas, desde los niños más pequeños en el nivel Inicial, Primario y Secundario, este año estamos con actividades diferentes”.

“Así lo realizó el sistema educativo, pero siempre en grupos muy reducidos, recordatorios individuales, que los padres desde sus casas nos hacen llegar”, culminó.

Samaniego pidió seguir

el legado de San Martín

El diputado provincial Agustín Samaniego afirmó que “en estos momentos difíciles que está pasando el mundo, la Argentina y Formosa por la pandemia del coronavirus, la mejor manera de seguir el legado del General José de San Martín es cuidándonos entre todos”.

“San Martín está más vivo que nunca ya que su legado sigue absolutamente vigente, como ser las ambiciones de libertad, de igualdad, de unidad latinoamericana y argentina. Por eso cada uno de los argentinos y argentinas, no solamente en esta jornada, sino que todos los días, tenemos que por todos los medios intentar imitarlo y seguir su legado”, sostuvo, marcando que “en estos momentos tan difíciles que está pasando el mundo, la Argentina y Formosa la mejor manera de hacerlo es cuidándonos entre todos”.

Por ello, dijo: “Estoy convencido de que ese sería el especial pedido del General José de San Martín en este momento”, al cumplirse este lunes, 170 años de su paso a la inmortalidad.

Asimismo, advirtió que si bien “seguir su legado es una lucha permanente ya que siempre hay agentes externos; lógicamente los Imperios de hoy, así como los de ayer y los que vendrán son sin dudas aquellos que nos quieren dividir porque unidos somos mucho más fuertes”.

“Son intereses foráneos que no quieren nuestro desarrollo, sino que quieren solamente un desarrollo que les permita a ellos engrandecerse y que coincide muchas veces con los intereses de personas como los cipayos que viven en nuestro territorio pero que sus intereses coinciden con los extranjeros”, agregó enfático.

No obstante, hizo notar que “ante la puja política, la famosa llamada grieta no hay que tener miedo, se trata de una discusión pacífica en términos políticos ideológicos donde nosotros tenemos que persuadir a la mayoría de los argentinos que el camino de la unidad, de la libertad, de la igualdad de oportunidades, de la equidad y la distribución de la riqueza es el verdadero camino”.

El camino que “soñaron San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner”, profundizó, agregando que “con el gobierno del presidente Alberto Fernández y el gobernador Gildo Insfrán vamos a seguir intentando continuar esa causa en la provincia de Formosa”.

Finalmente el doctor Samaniego reiteró que “seguir el legado de San Martín que es por todos los medios cuidarnos y estar unidos, fortalecidos y que ninguna idea de daño a la salud prospere en nuestra sociedad”, condenando así aquellas manifestaciones que llaman a no respetar las medidas sanitarias vigentes para el cuidado de la vida frente al coronavirus.