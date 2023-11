El gobernador Gildo Insfrán se reunió ayer con dirigentes del interior provincial

En la mañana de ayer, el presidente del Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo una reunión con dirigentes del PJ y de partidos aliados del frente Unión por la Patria (UP) del interior.

Dicho encuentro se llevó a cabo “de cara al último tramo de esta campaña electoral que es tan determinante para nuestro futuro”, según expresó Insfrán.

“El desarrollo de todo el territorio formoseño es un claro reflejo de la importancia de tener políticas federales, con equidad territorial y justicia social, para mejorar la calidad de vida de la población”, añadió.

Por este motivo, enfatizó contundente que “rechazamos el proyecto de eliminación de la coparticipación federal, de la obra, la salud y la educación pública que representan a Mauricio Macri y su candidato presidencial”.

Al mismo tiempo, advirtió que “sus propuestas son peligrosas, inhumanas y significan la disolución nacional”.

En cambio, “nosotros elegimos ser Patria y no colonia de nadie. Somos protagonistas y defensores de nuestro destino y de las transformaciones logradas con el Modelo Formoseño. Aún tenemos muchos proyectos y sueños que cumplir, por eso retroceder no es una opción”, reafirmó.

Finalmente, el Primer Mandatario provincial señaló con miras a la segunda vuelta del 19 de noviembre que “elegimos a Unión por la Patria y a Sergio Massa como presidente de la Nación, para seguir avanzando hacia la Argentina que queremos y que nos merecemos”.