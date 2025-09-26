El Gobernador inauguró la Pileta Municipal en la localidad de Belgrano

En el inicio de la jornada de inauguraciones por el noreste provincial, que encabezó el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, este viernes 26 de septiembre, dio apertura a la Pileta Municipal de General Belgrano, alrededor de las 8:30 horas.

El mandatario llegó acompañado por su comitiva integrada por los titulares de las carteras del Poder Ejecutivo provincial, legisladores nacionales, el intendente local, Hermes Acosta; diputados provinciales, autoridades de las fuerzas de seguridad provincial y candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria.

En el inicio de la ceremonia, se entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa a los sones de la Banda de la Policía de la Provincia.

Luego, se dio lectura al decreto municipal que nombró a Insfrán huésped de honor por parte del Intendente de Belgrano; y, a su término, el mandatario hizo entrega de elementos para la seguridad náutica y hubo una invocación religiosa a cargo del sacerdote, Carlos Hermosa.

Vecino

El primero en tomar la palabra fue Luis Alberto Martínez, un vecino de la localidad, quien se identificó como “hijo de Eladio Ernesto Martínez, más conocido como Chunino y Mercedes Leguizamón”.

“Mi papá hace unos meses nos dejó y me gustaría mucho que hoy hubiera podido estar presente para observar esta linda obra, señor Gobernador, ya que siempre lo acompañó desde su comienzo, militó para su partido. Pero sé que de aquel lugar mejor en donde se encuentra estará muy contento”, indicó.

Y ahondó: “Soy nieto de don Luis Martínez, quien fue uno de los primeros pobladores de este pueblo y crecí escuchando historias de cómo fueron los comienzos de nuestra población. Es por eso que hoy, en esta oportunidad, me emociona y me da mucha alegría poder ver estas obras tan lindas que se inauguran en nuestro pueblo”.

De esta manera, recordó que, hace unos años, el asfalto llegaba sólo hasta El Espinillo y, si llovía, se dificultaba salir de Belgrano, pero, hoy, “podemos llegar sobre asfalto a cualquier punto importante de la provincia”.

“También recuerdo que mi papá me contaba que cuando terminó la escuela él quería seguir estudiando, pero como acá todavía no había para hacerlo, me decía: hijo yo tuve que dejar mi familia, mi mamá, mi papá, mi pueblito, porque yo quería salir adelante y me tuve que ir a Formosa capital, pero ni bien alcancé mi meta, lo más rápido que pude volví a mi pueblito”, relató.

Y consideró que, esta historia, “debe ser la de muchos vecinos de nuestra localidad”, pero, valoró, “hoy puedo ver acá presentes a muchos profesionales que ya han tenido la oportunidad de estudiar y de salir adelante acá, en su propio pueblo”.

En ese sentido, Martínez hizo extensivo su agradecimiento a Insfrán “no sólo por esta obra tan linda, sino por tantos años de cosas buenas que cambiaron la historia de Formosa”.

“Nunca debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó y sepa, señor Gobernador, que la palabra dice que Dios pone y Dios saca a los gobernantes. No dude nunca que Dios le puso sobre este pueblo para gobernar siempre con el temor del Señor, con la sabiduría del Señor y Dios siempre lo bendecirá”, cerró.

Intendente

A su turno, el jefe comunal, Hermes Acosta, aseveró que “es un día histórico para nuestro pueblo” y “nos llega de orgullo tener esta piscina en nuestra localidad”.

“Una obra más que nos trae a nuestro pueblo nuestro querido Gobernador, al que quiero agradecer en nombre de todos los belgranenses, porque no hace mucho estuvimos inaugurando en nuestra querida colonia San Isidro un complejo educativo hermoso que está funcionando”, indicó.

Y añadió: “Ante una política adversa a nivel nacional, en Formosa vivimos otra realidad, porque tenemos un Gobierno provincial presente en todos los ámbitos”.

Por ello, el Intendente garantizó que, el próximo 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales, “vamos a ser nuevamente agradecidos eligiendo a los diputados del Frente de la Victoria”.

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, brindó un discurso a los presentes donde agradeció al pueblo de Belgrano “por el recibimiento” cálido con toda la comitiva.

“Los formoseños estamos acostumbrados a decir: una obra más, porque es lo que nos da este proyecto de desarrollo”, resaltó; y coincidió con el Intendente sobre que “la situación es totalmente diferente a la del país”.

“Acá, en Formosa, más de 23 años con superávit fiscal, con toda la gente adentro, con obra pública y mostrando lo contrario, que la obra pública no es como dicen ellos, para el curro”, sostuvo y aseguró: “La obra pública es para cada uno de todos los formoseños, con una gran equidad territorial y, principalmente, brindando la igualdad de posibilidades para todos los formoseños”.

Sobre el final, el funcionario destacó que, en su función de convencional constituyente, tuvo “el honor” de incorporar al deporte comunitario en el nuevo texto constitucional y, esta decisión, es coherente con el sostenimiento de programas deportivos provinciales y el traspaso de algunos nacionales al ámbito formoseño como los Juegos Provinciales Evita, vigentes hace ya dos años.

“Este 26 tenemos otra parada importante para todos los formoseños y para todos los argentinos. Y como siempre le escuchamos decir a Gildo, desde acá, desde Formosa, vamos a militar donde tengamos que militar para que Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres defiendan todos los derechos, todas las conquistas de los formoseños y de los argentinos, porque si no nos defendemos entre nosotros, nadie nos va a defender”, concluyó.