El gobernador Insfrán anunció un bono de $700mil para agentes estatales

En la mañana de este miércoles 27, desde la Casa de Gobierno, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció un bono de $700 mil para los agentes estatales activos y pasivos, a pagarse en dos cuotas de $350 mil en los primeros días de enero y febrero. Además, comunicó que la segunda cuota del aguinaldo se abonará antes de la Navidad, en tanto que los haberes de diciembre, previos a Año Nuevo.

Acompañado por dirigentes de los gremios locales, el primer mandatario afirmó que “en el marco de constante accionar del Gobierno provincial en materia salarial tendiente a paliar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores como consecuencia de las políticas implementadas por la actual gestión nacional, se ha acordado con las entidades gremiales representativas del sector estatal, el otorgamiento a favor de los agentes de la Administración Pública Provincial, de una asignación no remunerativa no bonificable por única vez de $700 mil”.

Según detalló, este beneficio será pagado en dos cuotas iguales de $350 mil. La primera de ellas se abonará en la primera semana del mes de enero de 2025 y la segunda cuota durante la primera semana de febrero respectivamente, conforme al cronograma que establezca al efecto el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

La medida comprende a los agentes pasivos beneficiarios de la Caja de Previsión Social (CPS) y excluye a las autoridades superiores y los agentes pasivos por haberse desempeñado en tal condición.

También, exceptúa a los agentes activos y pasivos cuyos ingresos durante el mes de diciembre (incluido haberes más complementos como asistencia social, guardias, fondo estímulo, productividad, horas extras, entre otros), y sin incluir SAC, sean superiores a $2.000.000 brutos.

Y agregó que la medida enunciada alcanza, en las proporciones legales establecidas por la Ley Nº 482 (T.O. y modificatorias), a los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS).

Seguidamente, informó que “he dispuesto que durante el mes de diciembre se proceda al pago, según cronogramas que se establezcan al efecto, a favor de los agentes del Estado provincial del ítem Sueldo Anual Complementario, segunda cuota, en fechas previas a la celebración cristiana de Navidad y del rubro haberes de diciembre con antelación a la festividad del Año Nuevo”.

Cabe señalar que la asignación no remunerativa no bonificable anunciada, representa para el Tesoro local una erogación superior a los $47 mil millones que, acumulada a las inversiones resultantes de las modificaciones dispuestas para el rubro personal durante el presente año, representan un desembolso del orden de los $300 mil millones, solventados exclusivamente con recursos corrientes del Presupuesto local, es decir, sin acudir a endeudamiento.