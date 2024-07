El Gobernador Insfrán anunció un incremento en los haberes estatales

*En total, el Gobierno provincial aplicó mejoras salariales por un 80% en lo que va del año 2024. Además garantizó un nuevo salario mínimo de bolsillo en $450 mil.

*Comprende también a jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social, como también a pensionados del IPS.

Durante una conferencia de prensa que encabezó este viernes 12 en su despacho de Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, anunció un incremento en los haberes para el personal de la Administración Pública Provincial del 28%, sobre los valores vigentes al mes de enero. Sumado a los anteriores incrementos anunciados durante el año, representan un acumulado del 80%.

Explicó el mandatario que estas medidas en política salarial se tomaron como parte del esfuerzo que realiza el Gobierno provincial en apuntalar el poder adquisitivo de los salarios del sector público, cuya capacidad se viene deteriorando como consecuencia de las políticas implementadas por la actual gestión nacional.

La medida anunciada, comprende a las jubilaciones y pensiones habilitadas por la Caja de Previsión Social (CPS), como también se extiende a los diferentes beneficios complementarios remunerativos que perciben los agentes activos, que integran los respectivos escalafones de la administración general, a saber: adicional por guardias, horas extras, días inhábiles, tareas diferenciadas, asistencia social al personal, entre otros. Del mismo modo, incluye a los agentes pasivos docentes de la CPS.

Rubros

En cuanto a los rubros Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y Conectividad, cuyos pagos asumió el Gobierno provincial para evitar la disminución de los salarios docentes ante el recorte de fondos educativos por parte del Estado nacional, informó Insfrán que ambos ítems, a partir del mes de julio, estarán alcanzados por las normas de carácter previsional, es decir, sujetos a aportes y contribuciones establecidas por la legislación previsional.

“Asimismo, en idéntico sentido a la novedad salarial antes citada, he dispuesto el aumento del 28% en ambos rubros del haber docente sobre los valores que se percibían al mes de abril”, subrayó el mandatario provincial.

En lo que respecta al Escalafón Docente se fijó el nuevo valor del Punto Índice en: $809,480455, además se habilitó el nuevo rubro “complemento docente por servicios”, beneficio no bonificable, asociado al tiempo prestacional de actividad del agente valorizado en once tramos y que consistirá en una suma fija a percibir por persona, cuyos valores mínimos y máximos serán: $50 mil por un año de servicio, y $387 mil por 24 años o más de servicio.

Este nuevo rubro “estará sujeto a los porcentajes de aporte y contribución establecidos por el Régimen Previsional Provincial”, explicó.

Mínimo de bolsillo

En el mismo sentido, informó Insfrán que para todos los escalafones de la Administración estatal se garantizará un salario mínimo de bolsillo garantizado –previo a considerar las asignaciones familiares- de $450 mil.

El incremento salarial del 28% anunciado por el Gobernador alcanzará también a los beneficiarios comprendidos por la Ley Nº 482 del Instituto de Pensiones Sociales (IPS).

Reveló, a su vez, que este conjunto de medidas de política salarial adoptadas para beneficio de los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, representan para el Tesoro local, en términos acumulados durante el presente ejercicio, “un desembolso incremental superior a los $198.500 millones, que se financiarán íntegramente con recursos corrientes del Presupuesto Provincial, es decir, sin acudir a endeudamiento”.

“En Formosa hay una adminis

tración ordenada, pese a los re

cortes que nos siguen ha

ciendo desde el Estado nacio

nal”

En el marco de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el mandatario respondió las preguntas de la prensa local, indicando en un primer término que no está tranquilo “ante una política tan errática” como la que se está llevando adelante desde Nación con la conducción de Javier Milei, y por ello aseguró que “la paritaria en Formosa no para”, lo que significa que “más adelante iremos viendo cómo siguen las cosas e iremos ajustando de acuerdo a nuestra posibilidad”.

Señaló que “la realidad es que en mayo la inflación acumulada del año fue del casi 79.5 y hoy estamos llegando a 80”, marcando que “por eso nosotros seguiremos dialogando”.

Respecto de la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de la Nación en los convenios existentes sobre las transferencias de los subsidios a las Cajas Previsionales, el primer mandatario sostuvo que es una situación que “complica y mucho”, informando que esto ya se ha reclamado e “inclusive hemos ido a la Corte Suprema de Justicia”.

Afirmó que “hasta hoy no tenemos ninguna novedad”, sin embargo, a pesar de esta lamentable situación, pidió que “el pueblo esté tranquilo, porque de igual manera nosotros vamos a seguir cumpliendo”.

“Acá hay una administración ordenada y seguirá siendo así”, expresó categórico, asegurando que “vamos a seguir cumpliendo pese a los recortes que nos siguen haciendo desde el Estado nacional”.

Reprobó contundente que Formosa es “la última provincia en recibir el dinero por cantidad de habitantes” y agregó que “Capital Federal recibe siete veces más por persona, además del 44% del presupuesto nacional”.

También se refirió brevemente a las obras paralizadas, recordando una vez más que “las que son financiadas por el Tesoro Provincial están y seguirán activas”.

En esta misma línea, aclaró que sobre aquellas que dependen de financiación nacional, “están siendo conversadas para llegar a un acuerdo”, porque si bien “deseamos que nos las den, pedimos que sea sin las deudas que tienen, es decir que nos entreguen con el libre de deuda y de esa manera nos haremos cargo y las llevaremos a cabo, como siempre digo, de acuerdo a nuestras posibilidades”.

Por último, enfatizó que no participó de la firma del Pacto de Mayo porque lo “considero una falta total de respecto a nuestros próceres que verdaderamente el 9 de julio de 1816 lograron la Independencia Nacional del imperio español y de toda dominación extranjera, cosa que hoy no vemos que está ocurriendo”, concluyó Insfrán.