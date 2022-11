El gobernador Insfrán dejó inaugurado ayer el Centro Ambiental GIRSU

Compartir

En la mañana de este martes 15 de noviembre, el gobernador Gildo Insfrán, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié inauguró el Centro Ambiental de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad capital.

Previo a iniciarse la ceremonia, los funcionarios presentes descubrieron una placa recordatoria. Entre ellos se encontraban el vicegobernador Eber Solís; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de ministros, Antonio Ferreira; legisladores nacionales y provinciales.

Del mismo modo, demás titulares de carteras del Poder Ejecutivo Provincial, al igual que secretarios y subsecretarios; responsables de organismos autárquicos; jefes de las fuerzas de seguridad y policiales; entre otras autoridades.

Mientras que, en la comitiva de funcionarios de Nación, estuvieron, entre otros, el jefe de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Manuel Vallone, y el subsecretario Interjurisdiccional e Interinstitucional, Nicolás Fernández.

En el inicio del acto, a los sones de la Banda de Música de la Policía de Formosa, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego se hizo lo propio con el Himno Marcha a Formosa.

Acto seguido, a través del Decreto N°337, el gobernador Insfrán declaró Huésped de Honor al ministro Cabandié.

En ese marco, se procedió a la firma de tres convenios entre la Provincia de Formosa y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por una inversión total de 211 millones de pesos, para financiar el equipamiento de brigadistas y ceder gratuitamente herramientas y maquinarias para la prevención y combate de incendios en la provincia.

Cabe destacar que GIRSU cuenta con un predio total de 12 hectáreas, con 2580 metros de cerco perimetral y 40 postes de luminaria tipo LED.

A su vez, tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos destinados al relleno sanitario, mediante el correcto funcionamiento de la planta de separación mecanizada, que beneficiará a más de 246 mil habitantes de la ciudad capital.

Uno de los principales oradores fue el ministro Cabandié, quien inició su alocución recordando que, en el año 2003, el expresidente Néstor Kirchner vino a la provincia a firmar el Acta de Reparación Histórica; y consideró que aquel hecho “da emoción al momento actual, porque es darle de alguna manera continuidad a esa visión de Néstor de reparar las desigualdades existentes en Argentina”.

“Estoy muy contento”, volvió a remarcar, “porque de alguna manera la intención que uno tiene a la hora de gestionar, es darle continuación a eso que fue aprendiendo y que fue conformando, un estilo de vida que tiene que ver con las decisiones sensibles sobre las necesidades del otro, siendo esta, en definitiva, la esencia de nuestra identidad política que es el peronismo”, esbozó.

Es por ello, que afirmó que “no es casualidad que la primera planta que nuestra gestión inaugura sea en la provincia de Formosa, porque la verdad es que cuando asumimos tuvimos trabas”.

“El crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue gestionado por la expresidenta Cristina Fernández, y se resuelve en sus últimos meses de mandato, precisamente en octubre del 2015, por lo tanto, la gestión de Mauricio Macri, tuvo cuatro años para ejecutar ese crédito que era cerca de 350 millones de dólares”, explicó.

Lamentó al informar que durante este mandato “el gobernador Insfrán solamente ejecutó el 18% y, además el Estado de ese entonces, decidió que cuando se planificaba una planta de tratamiento, las provincias eran las que tenían que pagar”.

A esta política macrista, Cabandié la resumió con una sencilla explicación: “Los créditos que eran para la gente, no se los utilizó ni ejecutó, pero los que eran para la «timba» financiera, para los “amigos”, se tiraban de cabeza para conseguirlos”.

“Qué visión trastocada e inversa a aquella que contempla a la necesidad del otro”, lamentó.

Retomando el financiamiento por parte del BID, agregó que “pedimos reuniones en donde también participó el gobernador Insfrán y nos dijeron que dado a qué solo se había ejecutado el 18% en un plazo de cuatro años quedaba sin efecto ese crédito”.

Continuó relatando que “con el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, que tiene el área de GIRSU, le pedimos una cuota de fe en nuestras palabras, los convencimos y en el primer año ya habíamos ejecutado un poco más de la mitad de ese crédito en la compra de equipamiento y maquinaria y, el resto en las ocho plantas, siendo esta la primera”, realzó.

Sobre esta idea, sintetizó: “Nos pone muy contentos que sea así, porque es darle continuidad a aquel sueño que firmó el gobernador Insfrán con Néstor Kirchner”.

Un convenio para Clorinda

Por otra parte, adelantó: “En los próximos meses vamos a firmar siete convenios más como estas plantas, que sumarán un total de 15 para cuando termine nuestro mandato, en donde los trabajadores y las trabajadoras no lo harán más bajo el sol, sino en galpones, con ropa adecuada, equipamiento y sus hijos van a estar en un lugar especial”.

Y anticipó: “Estamos por inaugurar las siete que nos restan, pero también por firmar siete más y una de esas es en Clorinda”.

“Para construir una Argentina con un sentido de igualdad, sin duda este es el camino. Gracias al equipo de trabajo por tener esta sintonía, porque cuando está la voluntad de la Nación no puede plasmarse de forma efectiva ni ágil si no hay un deseo de la provincia”, sostuvo.

