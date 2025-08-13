El gobernador Insfrán encabezará homenaje a San Martín

Se llevó a cabo este martes la reunión previa al acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, previsto para el domingo 17 en la Capital.

La ceremonia será presidida por el gobernador Gildo Insfrán y tendrá lugar en la plaza que honra al Padre de la Patria, en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Fontana, desde las 9 horas.

Por este motivo, se realizó la reunión preparatoria que contó con la participación de representantes de distintos organismos del Estado provincial que tendrán participación en el acto, como el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz.

De acuerdo a la invitación oficial, la concentración de delegaciones escolares, de las fuerzas armadas, de seguridad, policial, y público será en la plaza San Martín a partir de las 8.

A las 9 está prevista la llegada del primer mandatario, tras lo cual se dará la presentación de efectivos y la entonación de los himnos. El acto continuará con una poesía alusiva a la fecha, el depósito de ofrendas florales al pie del monumento del Padre de la Patria y un minuto de silencio.

Luego, un funcionario en representación del Gobierno provincial brindará palabras a los presentes, para dar paso al desfile correspondiente.