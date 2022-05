El gobernador Insfrán presidió el acto del 25 de Mayo realizado en Riacho He Hé

Compartir

En el marco de los festejos por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo, este miércoles 25, en la Plaza 17 de Octubre de la localidad de Riacho He Hé, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto homenaje, donde también se celebró el centenario de la EPEP N°39 “Celia Beatriz Lencina” y la EPEP N° 49 San José de Calasanz, dos instituciones emblemáticas del lugar.

Acompañado por el vicegobernador Eber Solís, el intendente local Rubén Solalinde y el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, izó el pabellón Nacional y el Provincial a los sones del Himno Nacional Argentino. Acción con la cual dio inicio al acto.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros de Formosa, Antonio Ferreira, ministros y demás autoridades del Poder Ejecutivo, intendentes y presidentes de la Comisión de Fomento de comunas vecinas, diputados provinciales y nacionales y pueblo riachense.

Seguidamente se entonó el Himno Marcha Formosa con los acordes de la Banda de la Policía de Formosa e interpretada en lengua de señas por una soldado voluntaria de Segunda Comisión perteneciente al cuerpo del Ejército.

Luego, se leyó el decreto municipal que declaró Huésped de Honor al mandatario y su comitiva oficial y se celebró el Centenario de los establecimientos educativos con el descubrimiento de placas conmemorativas.

Posteriormente, estudiantes de la Escuela Provincial Primaria N° 49 leyeron una poesía alusiva a la fecha e inició un imponente desfile cívico-militar, que contó con la participación de toda la comunidad riachense, de instituciones educativas de todos los niveles, además de delegaciones de las fuerzas de seguridad y de organismos públicos.

Solalinde

El intendente Solalinde, se refirió a la fecha e inició su alocución manifestando: “En nombre del pueblo y Gobierno de Riacho He Hé, queremos expresarle nuestro agradecimiento por el honor de permitirnos ser sede de los festejos de este día tan importante. Este recuerdo va a quedar guardado en nuestra historia”.

Continuó indicando que “también estamos celebrando el centenario de dos instituciones emblemáticas que van muy emparentadas con la historia de nuestra localidad, porque son escuelas que sembraron las primeras semillas del saber y la educación, eje fundamental para todos los hombres y las mujeres”.

En contexto, recordó que las escuelas N°39 y 49 tienen como hito fundacional un 25 de mayo de 1922, ambas con matrículas bajas, remarcando que “en el año 51, reciben sus nuevos edificios, gracias a un visionario como lo fue el General Juan Domingo Perón con aquel Plan Quinquenal”.

Y amplió que la historia continúa “con el trabajo incansable del señor Gobernador, quien hace unos años ha inaugurado nuevamente estas escuelas, respetando esa arquitectura tan particular y significativa que tenían, pero dándoles la comodidad y asegurándose que reciban las mismas posibilidades que los niños de todo el territorio”.

A su vez, agradeció al primer mandatario provincial por “todas las obras que se encuentran en ejecución”, nombrando al “sistema de desagüe cloacal completo, la nueva planta potabilizadora, el reservorio para la misma, la construcción de viviendas, la ampliación y refacción del hospital”.

“Todas estas obras son para mejorar la calidad de vida de los pobladores, para cuidar la salud, para generar empleo y motorizar la encomia” sostuvo y aseveró con contundencia: «Esto es el Estado presente del Gobernador de todos los formoseños».

En el mismo orden, con firmeza manifestó: «Hay que contar y decir las cosas como son, las obras de Riacho He Hé y de toda la geografía provincial, no son fruto de la casualidad, sino que es fruto de un Modelo Formoseño y de un visionario incansable como el doctor Gildo Insfrán».

Finalmente, expresó: ¡Feliz Día de la Patria. ¡Feliz centenario! Que esa valentía y unidad que tuvieron nuestros próceres de Mayo para vencer al imperialismo y al centralismo, se encuentren en nuestros corazones”.

Y cerró: “Nosotros tenemos al abanderado de la unidad, que nos enseña, pregona y defiende, que la única manera de construir una Patria justa y federal, es a través de ella”.

