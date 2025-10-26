El gobernador Insfrán votó en Laguna Blanca

Minutos después de las 9.30 horas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, llegó a la Escuela de Frontera N° 6 de Laguna Blanca, su localidad natal, donde acompañado por sus hermanos, se acercó a la mesa 732 para emitir su sufragio.

Luego de votar, en un breve contacto con la prensa, el primer mandatario formoseño indicó que “de acuerdo a los informes que tengo, porque esta es una elección nacional, está todo en orden, gracias a Dios”.

“Tienen que ir a votar todos, vayan a expresarse porque es saludable para la democracia”, remarcó.

Consultado sobre cómo sigue su jornada en este domingo de elecciones, comentó que regresará a Formosa Capital, donde esperará los resultados.

Tras votar, en un marco de numerosas demostraciones de afecto, saludó a las personas que se le acercaron y se sacó fotos con ellas.