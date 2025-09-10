El gobernador Quintela afirmó que el gobierno de Javier Milei «está acabado»

Tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y luego de la convocatoria a una «mesa federal de diálogo», el gobernador Ricardo Quintela, uno de los mandatarios que más firme se mantuvo en su oposición a Javier Milei, consideró que el Gobierno «está en su etapa final». «Está acabado», sentenció.

Un día después del anuncio del Gobierno, el mandatario calificó a la iniciativa de la administración nacional como «un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre».

«Primero, el gesto tiene que venir de la Nación hacia las provincias, pero aun así, yo personalmente creo que este gobierno está acabado», sostuvo en declaraciones a Radio 10.

En el mismo sentido, estimó que «este gobierno no tiene forma de salir adelante» debido al, dijo, «sistema que implementaron y al juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte donde se beneficiaron muy pocos en detrimento del pueblo argentino».

«Por lo tanto, creo que este gobierno está en su etapa final», insistió y aclaró que él «no es golpista ni mucho menos» pero ve la necesidad de «evitar que se siga destruyendo la Republica Argentina y tratar de reconstruir desde donde está para ponerla al servicio de la gente».

Ante la firmeza de sus afirmaciones, al gobernador le consultaron si ve un escenario de renuncia por parte del presidente Javier Milei. Sin embargo, desechó esa alternativa pero ratificó su posicionamiento.

Ricardo Quintela: «Creo

que va a estallar el país»

«Creo que va a estallar el país, es lo que visualizo, me puedo equivocar y puede ser un análisis tremendista, pero está basado en datos de la realidad, no son datos que a mi se me ocurren. Las provincias están destruidas», analizo el gobernador de La Rioja en tono fatalista.

En esa línea, confiado en que «esta gente se va más temprano que tarde», Quintela destacó la importancia de «definir un esquema de transición, con decisión, con políticas de emergencia que pueda llevar una cierta tranquilidad al pueblo argentino». No obstante, precisó que la suya es «una opinión personal» y dejó en claro que todavía no habló con sus pares de las distintas provincias.

«Hay que reconstruir el país, hay que generar un país que produzca bienes y que haya servicios. Que se pueda pagar la deuda que no contrajo el peronismo, que la contrajo (Mauricio) Macri y (Javier) Milei», indicó.

En el mismo sentido, enfatizó en que el gobierno de La Libertad Avanza está «destruyendo el país» pese a que «venían supuestamente a resolver los problemas que dejaron Alberto (Fernández), Cristina (Kirchner), y (Sergio) Massa». «No sólo que no los resolvieron sino que agravaron y lo endeudaron más», aseguró.

En este panorama, ante el eventual «fin del Gobierno» que augura, el titular del Ejecutivo riojano reiteró que «esa transición tiene que ser de acuerdo con todos los gobernadores, con la Cámara alta, la Cámara baja, para ver quién se hace cargo de esta brasa».

«Que sea un gobierno de transición, por tres o seis meses, convocando a elecciones y tratando de tomar medidas de emergencia para atender a cierto sector vulnerable de la sociedad», completó.