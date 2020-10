El Gobierno acató fallo y la familia varada con su hijo de 4 años ya ingresó a Formosa

Compartir

La Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de Copes, en diálogo con el Grupo de Medios TVO adelantó ayer por la mañana que el Gobierno de Formosa iba a permitir el ingreso de la familia de Daniel Romero, el formoseño varado en Puerto Eva Perón junto a su esposa y su hijo de 4 años, en condiciones lamentables, hecho que tomó estado público hasta en medios nacionales. De esta manera el gobierno de Formosa acató el fallo de la Justicia Federal y ayer por la tarde la familia ya ingresó a la provincia donde cumplirán la cuarentena correspondiente.

En ese sentido, la Fiscal comenzó realizando un panorama de la situación, explicando que el juez federal Fernando Carbajal, que falló en esta causa, debía apartarse de la misma.

“Nosotros tuvimos dos habeas corpus el miércoles, dos días tuvimos otro habeas corpus que pareciera que se está olvidando, en ocasión de producir el informe para ese habeas corpus creíamos que el juez se iba a apartar de la causa porque él mismo 15 días antes se excusó a nuestro pedido que lo hacíamos conforme la última parte del artículo 13 de la ley de habeas corpus, aun a sabiendas que esta ley no permite la recusación le pedimos que se aparte por una cuestión de parcialidad y él hizo lugar al pedido de Fiscalía y además expresó los motivos que fueron de público conocimiento por los cuales se iba de la causa, que tenía violencia moral, emocional, que su ánimo no le permitía emitir un pronunciamiento justo que contribuyera a la paz de los ciudadanos por entender que el ministro (Jorge González) con sus dichos había provocado esta situación”, explicó.

“Nosotros entendíamos que en 15 días entre un habeas a otro, esta situación no había variado porque seguía estando el mismo ministro con nosotros en la audiencia y él mismo había expresado que se encontraba en violencia moral al momento de emitir su pronunciamiento en esta causa, por lo que le recordamos que se apartara y por estos dichos no solo le pedíamos el apartamiento sino que lo recusábamos porque a pesar de la limitación expresa del articulo 13 de la ley de habeas corpus, hay normas que tienen fuerza por sobre aspectos de índole formal que son el derecho de todos los ciudadanos de ser juzgados por jueces que se consideren imparciales y nosotros entendíamos que la seguridad jurídica estaba en jaque por sus propios dichos y su propia violencia moral, en ocasión de la audiencia le recordamos esto y le dijimos que debería apartarse”, contó.

“Entendemos que el derecho de ejercer la defensa le guste o no, se acceda o no, corresponde y no puede ser cercenado por nadie en un sistema republicano de gobierno, nosotros apelamos ante la Cámara esta situación, expresamos que no podía estar en la causa que se está tramitando en Cámara”, detalló la fiscal.

“Teníamos los dos habeas corpus, nosotros volvimos a decirle que estaba recusado, que estaba en trámite, que la Cámara deberá resolver, nos haga lugar o no, pero él debía haberse apartado, haber pasado la causa al otro juez, haber hecho el trámite de la recusación y haber remitido el informe a la Cámara rechazando lo que le parezca, pero no podía tomar esta audiencia, él la tomó igual, le dijimos que si la Cámara hacía lugar su resolución puede tornarse nula, igual tomó el habeas corpus, pero también le manifestamos porque dijo que ya tenía su criterio que era el que la Cámara le había dicho, que tenía que dar fecha cierta para posibilitar el ingreso. Nosotros dijimos que no sabíamos para qué estábamos ahí porque ya la opinión estaba formada, nuevamente consideramos con mayor razón que se tiene que apartar porque somos simples convidados de piedra en todas las actuaciones, nosotros lo recusamos, él rechaza, yo apelo, él rechaza y así estamos”, enumeró.

“Nosotros planteamos que él se tiene que apartar independientemente de la limitación del articulo 13 de la ley de habeas corpus que dice que no se puede recusar en el habeas corpus porque él ya se excusó y se apartó por expresa aplicación de este artículo porque la Fiscalía cuando le pide la vez anterior que se vaya, lo hace en virtud del artículo 13 y él dice hacer lugar al pedido de Fiscalía que lo pidió en base a ese artículo, pero aún cuando esa norma tuviese esa limitación la provincia tiene derecho de ser juzgada por un juez que tenga imparcialidad y él mismo dijo que estaba en violencia moral por los dichos que expresaba el ministro que le perturbaban el ánimo y le impedían una sentencia justa. Si hace 15 días tiene el ánimo perturbado y el ministro sigue estando en el mismo cargo, que está a mi lado en ocasión de las audiencias, creo que debe apartarse”, consideró sobre el juez Carbajal.

“Esto es para que veamos que no es que la Fiscalía o el Gobierno en un estado de insensibilidad está recurriendo, de ninguna manera es así, está ejerciendo ese derecho, el ingreso se le va a permitir al ciudadano, esto es una dicotomía, es pelea de gente que entiende que tiene una necesidad contra el Estado que está tratando de proteger la salud y el bien común, es una falsa antinomia que no corresponde de ninguna manera y menos en una audiencia de habeas corpus de lo que da cuenta que no estamos tratando de ninguna forma un habeas corpus porque también aclaro que en la audiencia hizo lugar parcialmente al habeas corpus”, indicó.

Asimismo la Fiscal señaló que no se puede permitir el ingreso desordenado de los ciudadanos, teniendo en cuenta que alteran el ingreso programado para proteger la salud de los formoseños. “La cautela, la reflexión, la prudencia deben tenerse en cuenta, si entran 80 o 50 personas y empieza esto a convertirse en un procedimiento, a pesar de que se sostuvo que el mes de octubre porque ya lo habíamos expuesto, estaban ocupados todos los lugares de aislamiento, que había gente esperando antes y que cada vez que se contraviene los que ya están para ingresar con pronunciamiento le quitan lugar a los otros, produce una apertura de la cuestión que en vez de estar manejando el protocolo como tiene que corresponder por parte del órgano administrador, lo está manejando el órgano judicial entonces la reflexión es, del desborde quién se va a hacer cargo porque la verdad es que si observan somos notas siempre en los medios nacionales por noticias que colocan a Formosa en una situación desfavorable pero nadie puntualiza ni centraliza en el hecho de que Formosa está en una situación sanitaria muy buena gracias al esfuerzo de una política provincial y de toda una tarea de seguir bregando por la salud de todos más el acompañamiento de todos los que estamos tratando de cumplir, esto es entre todos, acá no gana ni pierde nadie, perdemos todos si la cuestión se desborda”, aseveró.

“Si todos se vienen y todos tratan de vulnerar el orden provocando ciertas cuestiones, se van a generar hechos, todos no pueden ingresar en el momento que quieren ingresar porque hay un orden que se está tratando de cumplir y se está tratando de hacer ordenadamente y hay una situación emocional de cada uno de la que tampoco se puede hacer cargo, porque esa es la falsa dicotomía, así como esto sucedió hay otros que están esperando con situaciones personales que también se contemplan como de salud, si vamos permitiendo que todos vayan ingresando ya no va a haber protocolo que sirva ni ingreso ordenado y eso va a provocar el desborde, todo esto se va haciendo sobre la marcha porque la pandemia no tiene una cuestión fija. La cuestión está en esperar, si no les dan el permiso, vienen igual y se ponen a la vera de la ruta, lógicamente van a tener una situación difícil y cómo se coloca si los dejan entrar por esa situación frente a los que están esperando, todos van a repetir y se van a colocar en esta situación”, aseguró.

Para finalizar dijo que la familia varada en Puerto Eva Perón con su hijo de 4 años, “va a ingresar, vamos a dar cumplimiento a estas cuestiones pese a las nulidades que pueden surgir por haber tomado una audiencia sin haber esperado que se resuelva su cuestión de recusación. La familia va a ingresar, también me pregunto si alguien arriesga a venir con su hijo al borde de la ruta porque la responsabilidad es conjunta, no lo deben colocar en esta situación, ya el tema está resuelto y van a ingresar”, culminó.