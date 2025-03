El Gobierno advirtió que seguirá «reprimiendo» y cruzó a la Justicia

Luego de los incidentes en las afueras del Congreso, el Gobierno calificó este jueves de «una especie de golpe de Estado» a la protesta protagonizada por barrabravas, advirtió que seguirá reprimiendo esta clase de movilizaciones y cruzó a la Justicia por liberar a los detenidos.

Así lo aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien apuntó al kirchnerismo por «poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados» y generar disturbios.

El funcionario nacional dijo que «utilizaron la violencia como instrumento», generaron una marcha «totalmente organizada al grito de ‘Que se vayan todos’, que ya se utilizó tantas veces», y remató: «Lo que se pretende en definitiva es una especie de golpe de Estado».

Al referirse a los destrozos, heridos y detenidos durante la batalla de barrabravas y militantes contra policías, Macri sostuvo que detrás de la organización estuvo el kirchnerismo, La Cámpora y movimientos políticos que gobernaron los últimos años.

En ese sentido, señaló que los manifestantes estaban armados con palos y algunos hasta tenían «armas tumberas» con el objetivo de «intentar provocar» una reacción policial para después utilizarla de manera política.

«Cuando se hagan este tipo de manifestaciones van a ser reprimidos, porque hay un protocolo que dice cómo deben manifestarse, de forma pacífica. Obviamente no pueden utilizar armas o empezar a los piedrazos dejando un tendal de daños en la Ciudad para hacer una manifestación», advirtió.

El jefe de Ministros cuestionó también a la Justicia por la liberación de los detenidos, pidió aplicar la ley «con más dureza», y adelantó que revisarán las filmaciones para «identificar a los violentos».

«Me parece que debiera funcionar la aplicación de la ley con más dureza. Si se detienen a unas 140 personas y después en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos no se puede aplicar flagrancia sino se vulnerarían derechos… Bueno, si se entiende la ley de esa manera, es difícil combatir la violencia organizada de sectores extremos en la Argentina porque la Justicia los libera rápidamente», manifestó.

Esta madrugada, la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15, dispuso la liberación de 114 de los 118 detenidos al argumentar que «afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión», según el fallo al que tuvo acceso Clarín. Son todos los detenidos que estaban bajo la órbita porteña. Francos sentenció: «La Policía esta trabajando en identificación de las personas que participaron. Hay filmaciones, van a identificar a los violentos para proceder a su detención, denuncia y proceso que corresponde policialmente».

En la misma línea se manifestaron los ministros de Seguridad y de Justicia, Particia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, quienes apuntaron a la jueza Andrade por liberar a los detenidos.

«Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad», expresó el ministro en X. Y adelantó que «se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones».

Por su parte, la funcionaria nacional publicó un mensaje en X acompañado del video donde se pueden ver a los manifestantes voltear un patrullero de la Policía.

«Podemos tener la mejor Ley de Reiterancia, pero si los jueces garantistas los sueltan no hay salida. Si los liberan, los bancan. Y si los bancan, son cómplices. Si estos no son delincuentes, ni barras brava, ¿qué son, señora Jueza?», posteó Bullrich.

En tanto, el jefe de Gabinete también destacó el trabajo de la ministra de Seguridad, que fue objeto de críticas por los sectores que respaldaron la protesta, y remarcó que no va a renunciar. «Jubilados prácticamente no había, era una presión de un sector de bárbaros activistas políticos con piedras, armas tumberas, armas de fuego y armas blancas con la intención de generar caos y fueron reprimidos como corresponde por la fuerza pública.No se puede dejar que avance eso sin ningún control», sentenció.

El jefe de Gabinete defendió el operativo, remarcó que «en líneas generales» la Policía trató de mantener la seguridad y el orden público, y que las cosas que pasaron fueron consecuencias de las tensiones del momento.

Francos también se refirió al caso de Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido por una munición de gas lacrimógeno y que se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado.

«Son consecuencias desgraciadas de estos episodios lamentablemente, como también la cantidad de miembros de fuerzas de seguridad y policías heridos. Lo que no van a conseguir es alterar el orden público que hemos restituido en Argentina con mucho esfuerzo», sostuvo. Y agregó que realizarán una investigación para esclarecer el hecho.