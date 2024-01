El Gobierno advirtió que, si se cae la Ley Ómnibus revisará cada una de las partidas a las provincias

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que si el Congreso nacional no aprueba el proyecto de Ley Bases, el Gobierno revisará «sin contemplación» cada una de las partidas que transfiere a las provincias.

«El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas que el Gobierno transfiere o aporta a las provincias», dijo Adorni ante una consulta de la prensa acerca de cuál sería la reacción del Ejecutivo ante un fracaso legislativo de la normativa.

Durante la conferencia de prensa habitual realizada en la Casa Rosada, el vocero dijo que no manejan la hipótesis de que el proyecto de ley bases fracase en el Congreso, pero advirtió que, en caso de que eso suceda, el peso recaerá sobre las provincias.

“Más allá de que no vemos razones para que el proyecto de ley bases no se termine transformando en ley, en caso de que eso no ocurra, es seguir con el ajuste de las cuentas públicas, no va a haber otro camino. El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo Adorni.

Y añadió: “La ley es hacer más vulnerable esta transición hacia una Argentina más normal, en crecimiento, que mejore salarios y que mejore el nivel de empleo. En caso de que eso no ocurra, el déficit cero no se negocia. Y dentro de esa no negociación, efectivamente vamos a revisar cada una de las partidas que el Gobierno nacional aporta a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación, a sabiendas de que si no votan la ley, claramente entienden que el ajuste va a ser mayor para todos, no solo para el Gobierno nacional, sino para cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias”.

Esa idea fue la misma que transmitió el presidente Javier Milei a sus ministros en la reunión de Gabinete de esta mañana, la primera que realiza el mandatario desde su regreso de Davos la semana pasada.