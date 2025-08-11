El Gobierno ajusta con autoridades electorales los últimos detalles para debut de la Boleta Única en octubre

El vicejefe de Gabinete reunió a los jueces electorales de todo el país y a los magistrados de la Cámara Nacional Electoral en Casa Rosada.

La Boleta Única Papel se implementará por primera vez el 26 de octubre. A menos de dos meses de las elecciones legislativas nacionales, instancia en la que se utilizará por primera vez la la Boleta Única Papel (BUP), funcionarios del Gobierno se reunieron en la Casa Rosada con autoridades de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y los jueces federales y secretarios electorales de 22 jurisdicciones de todo país para delinear los últimos detalles sobre esta nueva modalidad de votación.

Por parte de la administración libertaria, fue el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien estuvo a la cabeza de la actividad. La idea fue, informaron, «fortalecer la coordinación institucional y profundizar sobre la implementación de este sistema», que reemplazará a la tradicional boleta de papel y que se aplicará en todo el país de forma simultánea durante los comicios de medio término.

En este contexto, el segundo de Guillermo Francos elogió el uso que se hará de la BUP y consideró que desde el Ejecutivo no ven a la puesta en marcha de este proceso como «un logro del Gobierno», sino como «un logro de todo el sistema político».

“Esta respuesta nos dota a los argentinos y la democracia argentina de un sistema mucho más transparente, eficiente e igualitario, que le permite a todos estar representados y al ciudadano elegir libremente”, expresó.

En la misma sintonía, el presidente de la CNE, Daniel Bejas, consideró «muy importante que se escuche a quienes llevan adelante el proceso electoral con todas las complicaciones que tiene en las distintas áreas y regiones del país”.

En tanto, la subsecretaria de Asuntos Políticos, Giselle Castelnouvo, sostuvo que la convocatoria con las autoridades electorales no fue «una reunión más», sino que constituyó «un acuerdo tácito del gran compromiso con la sociedad, con las instituciones y, en definitiva, con la democracia”.

Según se informó oficialmente, los funcionarios de la Vicejefatura del Interior y los integrantes de la CNE reafirmaron su «compromiso de mantener un vínculo cercano con el objetivo de garantizar un nuevo proceso electoral exitoso en el marco de la puesta en marcha de la BUP».

El 1° de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Electrónica como instrumento para votar en las elecciones nacionales.

El sistema en cuestión se basa en el recurso de una sola boleta de papel que incluye todas las categorías de cargos, y a todos los partidos políticos y alianzas que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

En tanto, a través de las redes sociales, la Jefatura de Gabinete de la Nación difundió este martes un video sobre la utilización de la Boleta única Electrónica para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

«Tan simple como marcar la opción correcta. Después de tantos años, cambiamos la forma de votar. En las próximas elecciones nacionales, votamos con Boleta Única Papel», expresaron desde el área que conduce Guillermo Francos.