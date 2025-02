El Gobierno analiza retirar a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de retirar a nuestro país del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) donde actualmente tiene una membresía. Así lo aseguró una fuente muy cercana al Presidente esta tarde en la Casa Rosada. Se trata de un organismo intergubernamental de la ONU que tiene por objetivo fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo.

En uno de los pasos previos a esta decisión, la Misión argentina en Ginebra, Suiza, no se anotó para participar hoy en una sesión especial del Consejo, a la que se había convocado para abordar las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en Congo, África. En esta materia de política internacional, siguió la misma metodología que adoptó Estados Unidos, que tampoco intervino.

Argentina estuvo entre los 47 Estados del citado Consejo del 2019 al 2024 y lo presidió durante 2022 en la gestión de Alberto Fernández.

El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 Estados miembros que son elegidos directa e individualmente por la mayoría de los 193 Estados de la Asamblea General de la ONU. Las elecciones se celebran cada año. Los escaños se distribuyen equitativamente entre los cinco grupos regionales de la ONU, y cada año se renueva un tercio de los miembros. Cada miembro tiene un mandato de tres años. Su mandato está limitado a dos mandatos consecutivos. Como una muestra de ello, hasta diciembre de 2022, 123 de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas habían sido miembros del Consejo.

Según un relevamiento de expertos diplomáticos argentinos consultados por Infobae, en los últimos años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió más de 150 declaraciones contra el Estado de Israel, cuestionando las medidas tomadas para defenderse ante los ataques de los grupos terroristas islámicos Hezbollah y Hamas, detrás de los cuales está el apoyo de Irán y de sus proxys en Medio Oriente.

Por ese motivo, Israel había adoptado la misma medida, de abandonar el Consejo el jueves de esta semana. “Hace una hora he entregado al presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) la carta comunicando nuestro retiro de este órgano parcializado y que desde el inicio ha estado del lado de las dictaduras”, dijo a la prensa el embajador de Israel ante la ONU y sus organismos especializados situados en Ginebra, Daniel Meron.

Israel le reprocha al CDH no haber llamado claramente terrorista al grupo islamista Hamas y no haber aprobado alguna resolución en su contra, ni antes ni después de los ataques del 7 de octubre de 2023.

A mediados de 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos se retiró por primera vez de este órgano tras acusarlo de perjudicar “de manera crónica” a Israel y de aceptar entre sus miembros a países donde se violaban abiertamente los derechos humanos. Pero durante su mandato su sucesor, el demócrata Joe Biden, anuló esa decisión.

Las críticas de Milei a la ONU en 2024

El 24 de septiembre del año pasado, Milei pronunció un discurso muy crítico hacia las Naciones Unidas cuando le tocó disertar en la apertura de la 79° Asamblea General realizada en Nueva York. En esa ocasión sostuvo que el organismo se había transformado en un “leviatán de múltiples tentáculos” que imponía una agenda ideológica a sus países miembros, como la llamada “Agenda 2030″, y había adelantado que Argentina abandonará la “posición histórica de neutralidad” para estar a la vanguardia “de la lucha en defensa de la libertad”.

El primer mandatario argentino afirmó que esa organización era “impotente en brindar soluciones a los verdaderos conflictos globales como la aberrante invasión rusa a Ucrania”, y además destacó que no “ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano en la relación con las Islas Malvinas”.

Además, acusó a la ONU porque “una organización que nació para defender los derechos del hombre” se convirtió en los últimos años en “una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad” como lo fueron las cuarentenas a nivel global durante 2020, a las que consideró “un delito de lesa humanidad”.

En sintonía con estas palabras, el miércoles de esta semana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en conferencia de prensa que Argentina iba a retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es una organización criminal. Y elijo mis palabras con cuidado. La OMS fue responsable de crímenes de lesa humanidad a gran escala durante la pandemia de Covid, según lo definido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, sentenció Milei al respecto en una nota con el medio francés Le Point.

En ese mismo reportaje también se manifestó sobre su intención de retirar a la Argentina del Acuerdo de París, el tratado internacional sobre el cambio climático.