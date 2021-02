El Gobierno analiza subir retenciones o cupos para garantizar “precios razonables”

Compartir

Lo anticipó el presidente Alberto Fernández durante una entrevista brindada ayer en la que advirtió también sobre la necesidad de que “el salario mejore en términos reales”, pero evitó dar un porcentaje al remarcar que “las paritarias son libres y es una discusión de cada sindicato”.

El presidente Alberto Fernández planteó este domingo la posibilidad de “subir las retenciones o poner cupos” a la exportación de productos alimenticios para evitar que se traslade al consumidor el aumento de su precio internacional y, así, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”.

Las retenciones

En ese sentido, dijo que no está “contra el campo” sino enfocado en una recuperación del salario “en términos reales” después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, “fue del 20 por ciento”.

Para alcanzar este objetivo el Gobierno terminará de definir mañana una agenda de encuentros con dirigentes sindicales y empresarios, de modo de llegar antes de fin de mes a un principio de acuerdo sobre la pauta salarial que, se busca, esté unos puntos por sobre la inflación proyectada para 2021 que, según el Presupuesto, será del 29%.

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, señaló el Presidente, en una entrevista publicada ayer por Página/12.

“Yo le he dicho al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”, agregó Fernández.

El caso de la carne

Para ejemplificar su argumento se refirió el caso de la carne, al señalar que hasta hace poco China “solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar”, pero que “ahora decidió importar carne con hueso, medias reses”, lo cual afectó el precio de góndola de cortes como el asado, por ejemplo.

“El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares”, afirmó el Presidente.

Ante este escenario, dejó en claro que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan”.

“Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, remarcó el Presidente en la entrevista, tras lo cual pidió al sector del agro “entender que son parte de la Argentina”.

“Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”, sentenció.

Los salarios

En esa línea, remarcó la importancia de que el salario real pueda recuperarse este año.

“Venimos de una pérdida del salario de cuatro años que en términos reales fue del 20 por ciento. Necesito que el salario mejore en términos reales. Ahora, si alguien pretende recomponer los 20 puntos en un año, estamos en un problema. Hay que ir paulatinamente, mejorando el ingreso”, sostuvo Fernández.

