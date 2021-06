El Gobierno anuncia hoy un Plan Ganadero y un nuevo esquema exportador de carne vacuna

Compartir

El presidente Alberto Fernández anunciará hoy un Plan Ganadero y un nuevo esquema para la exportación de carne vacuna, con el objetivo de aumentar la producción a unas 5 millones de toneladas anuales y asegurar el suministro a nivel doméstico.

El plan busca llevar de 3 a 5 millones de toneladas la producción anual de carne vacuna y reservar algunos cortes que deberán ser reservados exclusivamente para el mercado interno.

Con estos anuncios, que se presentarán mañana desde las 12.30 en Casa de Gobierno, informaron fuentes oficiales, se daría por finalizada en los plazos previstos la suspensión de las exportaciones por 30 días dispuesta hace casi un mes.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que “la idea es que se puedan mantener algunos de los productos que se han dirigido al mercado externo en el mercado interno para aumentar la oferta”.

El ministro explicó que “algunos conjuntos de cortes de carnes van a quedar en el mercado interno y, a la par, se va a poder ir generando una administración que permita garantizar el acceso al mercado internacional”.

Para el ministro, “ésta es una buena oportunidad para poder exportar más, pero siempre cuidando la mesa de los argentinos y garantizando que pueda haber carne accesible en los hogares de la Argentina”.

El anuncio estará a cargo del presidente Fernández, quien convocó a todos los sectores de la cadena de producción de carne con el objetivo de trabajar con los eslabones involucrados, para aumentar la producción, pero con la idea de que sea un diálogo abierto y no sólo el anuncio de una medida única, explicaron hoy fuentes oficiales.

No se trata de una medida puntual, sino de una política integral que permita a la Argentina salir del estancamiento que tiene hace muchas décadas, ya que en reiteradas oportunidades se explicó que mientras la población argentina ha ido creciendo, sus niveles de producción de carnes se han estancado.

Además de las medidas a anunciar, también se espera que se pongan otras en discusión con el sector, entre ellas incentivos fiscales, créditos blandos para que los productores inviertan en tecnología y en mejoren pasturas, e incentivos para aumentar el tamaño promedio de los animales que van a faena.

El plazo previsto para tener este paquete de medidas articuladas y en marcha será de 30 días, aunque con el anuncio del nuevo esquema se espera que en pocos días se puedan retomar las exportaciones, inicialmente con un esquema mas controlado.

“Enfrentamos muchas maniobras de evasión fiscal y de elusión de la normativa aduanera y cambiaria y buscamos un sistema para que aquel que exporte lo haga con todas las de la ley y no haya avivadas”, agregó el ministro.

A la par del conjunto de medidas del sector cárnico, el Gobierno también viene desarrollando políticas específicas como precios cuidados, o del programa Súper Cerca, con más de 70 productos, que apunta a dar certidumbre, evitar la dispersión en los precios y dar previsibilidad para el resto del año.

