El Gobierno anunció aumentos para el personal del Hospital Garrahan

El Gobierno anunció que otorgará aumentos salariales al personal del Hospital Garrahan y justificó la erogación a un «proceso de de ordenamiento y eficiencia administrativa». A su vez, subrayó que el hospital pediátrico «no está en emergencia».

«El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan informa que, a partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, ha logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes», indicaron en un comunicado difundido en redes sociales.

En ese marco, indicaron, y «en reconocimiento a su compromiso y dedicación», otorgará a partir de septiembre un «complemento mensual» cuya cifra varía según la especialidad de los profesionales.

«El personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000», detallaron en la comunicación.

Entre el personal asistencia se contabilizan los médicos, enfermeros, los bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y kinesiólogos que se desempeñan en la institución.

La noticia llega días después de que la Cámara de Diputados avanzó con media sanción para voltear el veto a la ley que declara la Emergencia Pediátrica y de residentes, conocida como Ley Garrahan.

Desde el Gobierno, sostuvieron en un comunicado, que «esta medida forma parte de un esquema de incentivos económicos que se implementa de manera responsable, sustentable y sostenible».

«Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde», escribió en su cuenta de X el ministro de Salud, Mario Lugones.

Por otra parte, las autoridades aseguraron que el Hospital Garrahan «no está en emergencia». «Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses», añadieron.

En ese sentido, Lugones felicitó al Consejo de Administración del centro de salud «por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes».

«Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino», agregó en referencia a la tensa relación con los trabajadores del hospital, que derivó en una seguidilla de reclamos, paros y manifestaciones contra la administración de Javier Milei.

La novedad, difundida tanto a través de las redes oficiales del hospital como desde la cuenta de Lugones, se dio a conocer cuando apenas pasaron cinco días de la sesión en la que la Cámara de Diputados insistió con la ley para declarar la emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario.

El rechazo de los vetos se dio en un contexto atravesado por una masiva marcha que tuvo como escenario principal al Congreso de la Nación, pero que también se replicó en todo el país con un fuerte reclamo al Gobierno en defensa de dos temáticas sensibles: la salud y la educación.