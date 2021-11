El Gobierno anunció cambios en el protocolo sanitario para agilizar los comicios del 14

Compartir

El Gobierno adelantó que habrá cambios en el protocolo sanitario para los comicios del 14 de este mes, a partir de la mejoría de la situación sanitaria del país con respecto al coronavirus, y aclaró que quienes no votaron en las PASO podrán hacerlo en estas elecciones parlamentarias.

Así fue informado por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en la habitual conferencia de prensa que ofrece cada jueves en Casa Rosada.

Con este anuncio, quedó oficializada la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) -adoptada ayer a través de la acordada extraordinaria 124- de requerir a las Juntas Electorales Nacionales que se adopten medidas para agilizar los accesos a los lugares de votación y se habiliten las filas de electores en el interior de los centros comiciales.

«La situación sanitaria mejoró: en las provincias y en el país hay diferentes niveles de apertura y el protocolo no será el mismo que en las PASO», declaró Cerruti.

Aceptó que «la doble fila de electores fue engorrosa y demoraba bastante» el proceso de votación durante las PASO y por eso ahora, con una mejor situación sanitaria, se determinó que haya «una sola fila, como en las elecciones prepandemia».

Con todo, aclaró que se mantendrán las medidas de «cuidado», como el uso de barbijo y la distancia, «pero el voto será menos lento».

Además, para facilitar la concurrencia, anunció que «el transporte será libre y gratuito para las líneas de transporte de jurisdicción nacional y en aquellos en los que se pueda usar la tarjeta SUBE».

En otro orden, remarcó que «por supuesto que pueden votar» en los comicios del 14 aquellos ciudadanos que no lo hayan hecho en las últimas PASO y comentó que a través de las múltiples plataformas del Gobierno se recibieron «muchas consultas» al respecto.

«El voto es, en la Argentina, un deber, pero sobre todo es un derecho y una posibilidad», subrayó y exhortó a la ciudadanía a «ir a votar».

Se trata, dijo, de «expresar nuestra voz, nuestro deseo de hacia dónde y hacia qué rumbo queremos ir».

«Voten la fuerza política que elijan o el proyecto con el que se sientan más representados, pero vayan a votar, porque es la posibilidad de apostar al rumbo que uno quiere para su vida y colectivamente», reflexionó.

En las PASO de septiembre pasado rigió un protocolo sanitario para la prevención de la Covid-19 elaborado en forma conjunta por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud de la Nación, aprobado luego mediante la Acordada Extraordinaria 83 de la Cámara Nacional Electoral.

Con la experiencia recogida en septiembre, ahora se resolvió adoptar medidas que agilicen la espera de los votantes y que ahora, además, podrán esperar su turno dentro de los centros de votación, salvo en lugares muy pequeños o frente a situaciones de excepción puntuales.

De todos modos, se sostendrán las prácticas de cuidado, como el distanciamiento social, el uso de barbijo y la sanitización.

En la acordada 124, la CNE recordó que “en algunos distritos se informaron demoras en el ingreso a los establecimientos de votación y, consecuentemente, la formación de largas filas de electores”.

Ante esta situación, la cámara dispuso requerir a las Juntas Electorales Nacionales que, en coordinación con las autoridades sanitarias locales, adopten las medidas necesarias para “perfeccionar y flexibilizar la organización del acto comicial y de los accesos a los establecimientos de votación, como así también de las filas de electores que aguardan su turno para votar, preferentemente en el interior de los mismos”.

Se deberán dar indicaciones para optimizar los tiempos de espera y procurar que “no se generen períodos ociosos entre la salida de un elector del cuarto oscuro y el ingreso del siguiente”, apuntó la Cámara.

De tal manera, se asegurará la “fluidez y agilidad” de los comicios, con el objetivo de que “no se entorpezca el desarrollo del acto electoral ni se generen excesivas demoras para la ciudadanía”, evaluó la máxima autoridad electoral del país.

