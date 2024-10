El Gobierno anunció disolución de ex Ciccone y reestructuración de la Casa de Moneda

El Gobierno de Javier Milei resolvió disolver la ex Ciccone Calcográfica, que fue centro de un resonante caso de corrupción durante el kirchnerismo por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou. Además, se anunció la reestructuración de la Casa de Moneda.

“Se va a avanzar con la disolución de la Compañia de Valores Sudamericana, la ex Ciccone, recordada por uno de los casos de corrupción mas recordados”, dijo este jueves el portavoz presidencial Manuel Adorni. Además plantó que “la readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación”.

“La mala administración representó un verdadero despilfarro, con una deuda que ascienden a 371 millones de dolares, un patrimonio negativo de 78 millones y un resultado bruto negativo de 20.5 millones. Se gastaron 4.700 millones de dólares para importar billetes para solventar la Casa de la Moneda que es quien debía haber abastecido. Un delirio que representa lo que fue la gestión de Massa y la presidenta del Instituto Patria, Cristina Kirchner”, detalló.

En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero señaló que “en la Argentina que ya no imprime billetes para financiar la política, poco sentido tiene este despilfarro para mantener una estructura al servicio de los degenerados fiscales”.

Por el caso Ciccone, Amado Boudou fue condenado en agosto de 2018 por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. En aquel momento recibió 5 años y 10 meses de prisión y volvió al Penal de Ezeiza. Fue acusado de haber adquirido a través de terceros la compañía para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de funcionario público.

En julio de 2021, el juez de ejecución penal Ricardo Basílico firmó la libertad condicional del ex ministro de Economía después de que le redujeran 11 meses la condena. Había estado el último año y medio bajo arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica en una casona con pileta y quincho.

En la misma conferencia de prensa, Adorni volvió sobre el tema de la Casa de Moneda y calificó como “un gran delirio lo que ocurría ahí adentro”.

Lo dijo después de insistir que el Gobierno avanzará sobre más empresas del Estado. “Con la Casa de la Moneda ameritaba un detalle, una explicación un poco más extensa. Era un gran delirio lo que ocurría ahí adentro”, apuntó.

Y en esa línea, agregó sobre la decisión del Ejecutivo: “La emisión de billetes, que en el Gobierno anterior era a troche y moche, era ineficiente, porque se importaban billetes”.

La reestructuración de la Casa de la Moneda, aseguró el portavoz, “incluye despidos pero no está el número definido”.

Como adelantó Clarín, la medida anunciada por el Gobierno implicaría el despido de sus empleados, en este caso unos 1.300, una cifra similar a la de DECAHF. El 99% de los trabajadores de esta dependencia se encuentran bajo contratos temporales.

La Casa de Moneda es una empresa pública, industrial y comercial, dependiente del Ministerio de Economía, que funciona desde 1875.