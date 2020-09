El Gobierno anunció medidas para la industria: el sector es “central”

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández sostuvo que el Gobierno nacional no cree “en un país sin industrias”, ya que eso implicaría “un país dependiente, sin trabajo y sin futuro” y y afirmó que es “imposible pensar en un capitalismo sin una industria floreciente, pujante, que invierta a riesgo y dé trabajo”.

Así lo afirmó al participar del acto por el Día de la Industria junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, en el Centro de Operaciones de Sinteplast en el partido bonaerense de Ezeiza. “Ser industralistas no es estar en contra de nadie sino pensar en una Argentina de grandeza. No hace falta que para que una industria crezca, otro padezca. Hoy veo cómo el campo y la industria, mancomunadamente, hacen un esfuerzo para ponerle valor agregado”, dijo el Presidente durante el acto.

Su discurso llegó luego de que el ministro Kulfas anunciara una batería de medidas para el sector, como créditos por 455.000 millones de pesos para reactivación productiva de las pymes y financiamiento del cambio estructural; y la creación de un sistema de Banca de Desarrollo que coordine la oferta de financiamiento para incrementar el impacto de los beneficios y la profundidad del crédito.

En el marco del acto, el Presidente llamó a “construir un capitalismo en el que la industria sea central” y exhortó por una “Argentina de encuentros, no de disputas, donde puedan sentarse juntos los que producen, los que trabajan y el Estado”.

Entre otras de las medidas anunciadas, se encuentran un Plan de Transformación Digital PyME y Plataforma Industria Argentina 4.0, y un Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que busca asistir y desarrollar 300 parques industriales y tecnológicos en el período 2020-2023. En otro tramo de su discurso, Fermández aprovechó para cuestionar la postura de la oposición con respecto a la sesión que se desarrolló ayer en la Cámara de Diputados y dijo que “se paran en el lugar donde la Argentina se frena”.

“Argentina vive en democracia y necesita instituciones funcionando. Vayan al Congreso y digan lo que quieren decir. Díganlo virtualmente o presencialmente, pero digan también de qué lado se han parado; así, se paran en el lugar donde la Argentina se frena”, sostuvo el mandatario.

Al inicio de su mensaje, el Presidente expresó su solidaridad con la mamá de Facundo Astudillo Castro, luego de que se confirmara hoy que los restos encontrados en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri pertenecen al joven desaparecido el 30 de abril último.