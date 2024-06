El Gobierno anunció un nuevo sistema de acopio y reparto de recursos del Estado

En medio del escándalo por el reparto de alimentos bajo la custodia del MInisterio de Capital Humano, el Gobierno anunció un nuevo sistema para el acopio y reparto de recursos destinados a la ayuda social. El encargado fue Federico Sturzenegger, el asesor económico del presidente Javier Milei, a través de las redes sociales, donde aseguró que se adoptará un «sistema de contratos contingentes», cediendo la potestad del manejo de dichos bienes a manos del sector privado.

De este modo, Sturzenegger anunció desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) el lanzamiento de un diseño de adminsitración de alimentos a pedido del propio Presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el hilo, en un extenso posteo, el futuro funcionario del Gabinete detalló cómo será la operatoria en el reparto de alimentos y otros bienes a través del sistema de contratos contingentes.

“La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza”, indicó Sturzenegger este domingo en las redes.

El economista indicó que el objetivo del nuevo sistema “se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente”. “En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call)”, afirmó.

De acuerdo a la propuesta que detalló Sturzenegger hoy en sus redes, la responsabilidad del acopio y el reparto adecuado en tiempo y forma, según la circunstancia, estarpa en manos del sector privado, por lo que se le quitará esa función a los organismos del Estado competentes.

“El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”, amplió Sturzenegger.

La modalidad, según explicó el economista en sus redes, sería la siguiente: «El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuándo y dénde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia».

Enseguida, Sturzenegger comparó además cómo sería el nuevo sistema con el de los seguros de autos. «Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito», posteó hoy.

«La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia», concluyó Sturzenegger.