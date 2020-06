El gobierno anunció un plan de obras para las provincias de Tucumán, Río Negro y Córdoba

Compartir

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, anunció un plan de inversiones para las provincias de Tucumán, Río Negro y Córdoba, en tres entrevistas desarrolladas desde Casa de Gobierno con medios locales en el marco del plan nacional Argentina Hace.

En declaraciones formuladas al canal 20 de la ciudad cordobesa de Villa María, el funcionario explicó que hay un permanente diálogo con los gobernadores, intendentes y jefes comunales que son los que reconocen las necesidades y las dificultades de un “país que tiene profundas asimetrías”.

El intendente de Villa María, de licencia en ese cargo por 180 días, hizo mención al déficit estructural que en materia de infraestructura arrastra el país desde hace décadas.

En sentido, graficó que la Argentina, a pesar de contar con uno de los reservorios de agua más importante del mundo, tiene “siete millones de personas que no tienen acceso al agua potable y más de 20 millones que no tienen acceso a obras cloacales ni de saneamiento de sus residuos”.

Al respecto, resaltó que a través del programa Argentina Hace, y por directivas del presidente Alberto Fernández y del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se está avanzando en la puesta en marcha de más de 3.000 proyectos de obras con costos que van desde un millón de pesos hasta los 5.000 millones” y agregó que “sólo en la provincia de Córdoba hay más de 400 proyectos presentados”.

Gill agregó, desde Casa de Gobierno, que Nación se está llevando adelante un programa de “reactivación de las más de 270 obras públicas que se encontraban paralizadas en todo el país”, y que a la vez va a implicar “dinamizar la economía”, y adelantó también que en los próximos días se anunciará un plan para obras de infraestructuras de las universidades nacionales.

Luego, el funcionario se comunicó con el canal estatal de Río Negro y explicó que junto a la gobernadora Arabela Carreras desarrollan “un intenso plan que supera las 90 obras con una inversión de más de 1.000 millones de pesos”, en el marco del plan nacional Argentina Hace.

El titular de la cartera de Obras Públicas de la Nación dijo que “son tres líneas de acción, por un lado el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria indispensable para enfrentar la pandemia sin disminuir brechas en lo sanitario y tener una perspectiva de un abordaje posterior”.

Por otro, “contribuir a poner en marcha de la economía, y en ese sentido son dos líneas las que se están fortaleciendo, reactivar obras que estaban muy ralentizadas o paralizadas y la puesta en marcha de un plan de obras por convenio con municipios y comunas de todo el país”.

Además, a nivel nacional, señaló que existen más de 3000 de proyectos en evaluación y una importante de partida de recursos que serán destinados en dos modalidades, “para aquellas pequeñas ciudades o municipios existe la posibilidad de recurrir a la administración remota que tenemos en una página, donde se sube el proyecto se evalúa y se resuelve la implementación”.

Finalmente, Gill mantuvo un diálogo desde la Casa de Gobierno con el noticiero de Telefe Tucumán en el que explicó que esa provincia “ocupa un lugar central para el desarrollo del norte argentino” y enumeró las obras que se realizarán allí.

“Estamos deseosos de ejecutar esta agenda, no solo para solucionar problemáticas del pueblo tucumano sino también para contribuir a través de la obra pública, en el proceso de reactivación económica”, señaló el funcionario nacional.

También “venimos llevando adelante obras planificadas en materia de educativa vinculadas a la Universidad Nacional de Tucumán, que estaremos anunciado en estos días”, agregó y anunció que “se están realizando obras de pavimentación en Concepción y hemos activado la remodelación de la plaza Independencia y del paseo histórico de la capital tucumana”.