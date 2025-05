El Gobierno anunció un servicio militar voluntario

El Gobierno nacional anunció este jueves que el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, en conjunto con la cartera de Capital Humano, implementará «el servicio militar voluntario para jóvenes de entre 18 y 28 años que deseen servir a la Nación».

«El servicio militar voluntario formará y certificará a los voluntarios en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia, que los podrán ayudar a desenvolverse en el futuro», enfatizó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

En el marco del Día Nacional del Ejército Argentino, el funcionario nacional precisó que «el objetivo es inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las Fuerzas Armadas: esfuerzo, valor, disciplina y amor por nuestra Nación».

«De ahora en más, funcionará un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria», puntualizó el portavoz del gobierno libertario.

Si bien el electo legislador porteño no realizó precisiones acerca del nuevo servicio militar, aprovechó el anuncio para lanzar una convocatoria: «Todos los que sientan el fuego sagrado de representar a nuestras fuerzas y servir a la patria son bienvenidos».

«Con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencia, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de emergencia y respuesta ante catástrofes como inundaciones o incendios», agregó.

En otro pasaje de la conferencia, Adorni dio a conocer que la administración libertaria convocará a todas las provincias para que adhieran al nuevo régimen de blanqueo de dólares y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

«Un caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires, cuya agencia recaudadora local anunció que no iba a respetar el nuevo régimen de información. El gobernador pretende mantener el régimen persecutorio», disparó.

«ARCA convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información. Las provincias que no adhieran al sistema van a perder el acceso a la información de facturación de personas y empresas. Tampoco podrán estar al tanto de los consumos que superen los nuevos umbrales fijados», puntualizó.

Acto seguido, Adorni disparó contra Kicillof: «Pretende mantener el régimen persecutorio porque le sirve para despilfarrar los recursos de los bonaerenses». Y arremetió: «Financia programas estatales de dudosa utilidad como ‘Mar Para Todas’, ‘Masculinidades por la igualdad’ o ‘Ciencia sin estereotipos’”.

«Nadie puede ir en contra del ahorro de la gente. Hice especial hincapié en el gobernador de Buenos Aires porque todos sabemos y está a la vista la desastrosa gestión de los recursos públicos que realiza desde hace varios años», sentenció.

Además, anunció que el gobierno de Javier Milei lanzará una serie de licitaciones nacionales e internacionales para obras con financiamiento privado por más de 6.600 millones de dólares para mejorar la red de transporte eléctrico en varios puntos de la Argentina.

«El ministro de Economía, Luis Caputo, va a firmar una resolución que establece obras prioritarias para mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión, conocido como SADI con una inversión de más de 6.600 millones de dólares para los próximos años que va a realizar el sector privado a través de diferentes concesiones de obras que se van a ir conociendo», enfatizó el vocero.

Según sostuvo Adorni, el plan contempla 15 obras distribuidas a lo largo del territorio nacional, cuyas iniciativas abarcan la construcción y ampliación de estaciones transformadoras en 500 kilovatios y la incorporación de más de 5.600 kilómetros de líneas eléctricas, lo que equivale a un aumento del 38% en comparación con la red existente.

La respuesta de Adorni a los «ñoños republicanos» que cuestionan «las formas» del gobierno de Milei

«Ser un ñoño republicano no es algo despectivo sino entender como cierto algo que no lo es: que nosotros vamos en contra del República o la Constitución. No hay una sola cuestión que vaya en contra de la norma y la ley. esto es importante entenderlo. Tal vez no estés de acuerdo con las formas, pero eso no implica que no estemos dentro de lo que la Constitución nos permite y lo que creemos que es correcto», sostuvo el portavoz.

Al respecto, el funcionario nacional continuó: «Todo lo estamos haciendo por el bien de los argentinos hasta el día que la Constitución, la gente, el voto nos diga que efectivamente ha terminado el mandato y que nos tenemos que ir a nuestras casas y así lo haremos».

Respecto de la oposición que cuestiona al gobierno de Milei por «las formas» en las que se expresan, disparó: «Ese ñoñismo republicano a veces a uno le da más pena o más tristeza porque contra otros tal vez no eran tan efusivos y no se hacían tan cargo de las formas y no eran tan críticos de algunas cuestiones cuando efectivamente nos encerraban, había vacunatorios vip, hacían fiestas cuando nosotros teníamos una vez por día para salir con el perro a dar la vuelta a la manzana».

«Ahí no parecían tan defensores de la República. Hoy parece que alguna palabra que no les gusta la toman como una acto de anti republicanismo y lejos estamos de serlo y de caer en esa discusión estéril de que las formas están por sobre la esencia», criticó Adorni.

A modo de cierre, el vocero planteó: «Muchos tal vez esperaban que no gobernemos, que no ganemos las elecciones en 2023. Muchos hicieron todo lo posible para que este año no lo hagamos en las elecciones que pasaron y entendemos que es parte del juego de la mezquindad política de otras épocas que nosotros no compartimos y no vamos a usar nunca como método para mostrarnos, para querer sobresalir o gobernar hacia adelante. Cada uno con sus métodos y los nuestros son gobernar y hacer lo que la gente nos pidió», concluyó.