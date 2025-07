El Gobierno apela el freno a la disolución de Vialidad para revertir la cautelar

Tras el amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), la Justicia Federal frenó la disolución de Vialidad Nacional. De esta manera, detuvo por seis meses el decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Desde el Ejecutivo avanzan con la apelación.

«El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional», posteó en su cuenta de X el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esta tarde, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por uno de los dos gremios que tienen representación en el organismo.

Las medidas judiciales llegan tras que Sturzenegger firmara el cierre del organismo que tenía a cargo el mantenimiento de todas las rutas nacionales cómo última medida en su día de facultades delegadas. El fin de Vialidad Nacional es opuesto no sólo por los trabajadores del organismo, sino también por un sinfín de gobernadores, que ven como clave la obra pública para poder movilizar su producción.

Gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Martín Llaryora de Córdoba y Alberto Weretilneck de Río Negro demandaron al Estado Nacional y a Vialidad Nacional por la suspensión de obras en sus distritos.

La jueza suspendió el decreto 462 que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte

Entre los justificativos, la magistrada advierte sobre el peligro de la decisión del Ejecutivo que podría generar «traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales».

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, sindicato paralelo que conduce Graciela Aleñá, festejó hoy el fallo que emitió la Justicia Federal.

«Tiene que ser rechazado por ambas cámaras y que no se atrevan más a venir a privatizar, hacer negocios y destruir las Rutas Nacionales, hoy desfinanciadas por el desvío del Impuesto a los Combustibles», aseguró la secretaria general e hizo alusión al pedido de los gobernadores.

La dirigente señaló que el fallo favorable, promovido por otro sindicato de la activad, es una «noticia muy positiva».

En la misma línea, agregó: «Todas las acciones legales de distintas instituciones es lo que necesita el país. El nuestro sigue su curso legal, lo cual es muy bueno dentro de toda la coyuntura, ya que el objetivo es ponerle un freno a la destrucción que estaba planteando el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger y el Poder Ejecutivo Nacional».