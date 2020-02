El Gobierno busca acordar hoy la paritaria nacional docente y garantizar el inicio de clases

Compartir

Los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Trabajo, Claudio Moroni, recibirán hoy a los representantes de los cinco gremios docentes con representación nacional para poner sobre la mesa una oferta salarial para el primer semestre del año con el objetivo de que el nuevo ciclo lectivo comience en tiempo y forma la próxima semana.

El objetivo del encuentro es cerrar un acuerdo para incrementar el piso salarial de los docentes, cuyo salario inicial pasaría de 20.250 pesos a $23.000, lo que refleja un incremento del 13,5%.

Asimismo, el Poder Ejecutivo planea entregar cuatro sumas fijas no remunerativas -en los meses de marzo, abril, mayo y junio- de entre $1.000 y $1.500 cada una.

En tanto, se postergaría el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que se traduce en un monto de alrededor de $1.210 que cobran todos los docentes y no se actualiza desde 2016.

Quienes representarán a los docentes serán los titulares de CTERA, UDA, Sadop (privados), AMET (técnicos) y CEA, que serán los encargados de cerrar el acuerdo que marca el piso por debajo del cual no puede ganar ningún docente en el país.

De concretarse el acuerdo, las clases comenzarían el próximo lunes, aunque se prevén algunos paros en territorios donde los docentes están protestando por el retraso en el pago de sueldos por parte de la administración provincial.

Desde las centrales docentes descartaron la posibilidad de realizar un paro en el comienzo de clases, en tanto que manifestaron que le pedirán al Gobierno que avance en la reunión del Consejo del Salario, la mesa tripartita -Gobierno, empresarios y sindicatos- que, entre otras cosas, fijará el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que hoy es de $16.875.

Por regla general, el salario docente debe estar 20% por encima del SMVM, por lo que esta reunión del Consejo es de especial importancia para los gremios.