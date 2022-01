El Gobierno busca reducir el impacto del Covid en las Pymes

Compartir

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, se reunió este viernes con el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosaro, para analizar las medidas adoptadas ante la nueva ola de Covid.

«Continuamos trabajando con las empresas, que están en pleno proceso de recuperación, para seguir abordando juntos las problemáticas que aparecen en torno al coronavirus», dijo Merediz tras el encuentro.

En un comunicado, señaló que «lo hicimos en el inicio de la pandemia y lo hacemos ahora, en esta nueva etapa que tiene características especiales gracias a la gran campaña de vacunación que el gobierno nacional desplegó en todo el país».

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, se analizaron las nuevas medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Salud, para casos de contacto estrecho vacunados con 2 y 3 dosis y sus esquemas de implementación y monitoreo en las plantas productivas.

Por su parte, Rosato afirmó que «la reunión sirvió para pulir y mejorar, a través del diálogo, las herramientas para que sigan el camino de minimizar el impacto de los contagios».

En la reunión, el dirigente de IPA pidió por la autorización del uso de test rápidos en las empresas y parques industriales «con el objetivo de convertir a las fábricas en un centro seguro de salud» y planteó «la necesidad de que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) retomen su responsabilidad de cubrir a la Covid como una enfermedad laboral».

«Le transmitimos a Merediz nuestra preocupación por el comportamiento de las ART, que dejaron de considerar a la Covid como enfermedad laboral. Y para evitar que se atiendan casos positivos, que se hagan cargo de la cobertura de los costos de los test rápidos es clave, para que se no propague la positividad en las fábricas», señaló.

Acerca de la posibilidad de implementar un pase sanitario, planteó que esa herramienta tiene que surgir del diálogo tripartito, en donde es «clave» la participación de los sindicatos industriales para su aplicación exitosa.

«En este punto queremos que se profundice el diálogo con los sindicatos industriales, con quienes tenemos una excelente relación, para realizar antes una urgente y efectiva campaña de concientización para completar el esquema de vacunación entre los colaboradores. Las fábricas tienen que ser 100% libres de Covid», agregó Rosato.

Esta semana, la cartera sanitaria nacional dispuso que los contactos estrechos de un caso de Covid-19 que tengan aplicada la dosis de refuerzo desde hace más de 14 días y no presenten síntomas compatibles sean eximidos de la realización de aislamiento obligatorio estricto, siempre que se cumplan con las medidas de cuidado de manera estricta (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados), se realice automonitoreo diario de síntomas y se evite concurrir a eventos sociales o masivos por 10 días.

Por otra parte, las personas con esquema inicial completado dentro de los cinco meses, o que hayan tenido Covid-19 en los últimos 90 días, que no tengan síntomas y en función de la definición de personal prioritario de cada jurisdicción, podrán disminuir el aislamiento estricto para los contactos estrechos asintomáticos siempre que realicen: un test diagnóstico entre el día tres y cinco; cuidados de manera estricta (usar barbijo en forma correcta y mantener ambientes ventilados); no concurrir a eventos sociales o masivos; y monitorear la aparición de síntomas diariamente.

