El Gobierno celebra la inflación más baja desde diciembre de 2021

Con la publicación del INDEC del 3,5% de inflación para septiembre, el Gobierno copó las redes para celebrar que la cifra representa la suba más baja registradas desde diciembre de 2021. Con un listado para explicar sus razones, Javier Milei destacó su estrategia y aseguró que “nunca antes” se ha visto a un Gobierno “luchar así” contra la suba de precios.

El Presidente enumeró cinco argumentos para enmarcar el resultado celebrado de la gestión. “1. Sin pasar antes por una hiper; 2. Sin expropiación de activos; 3. Sin fijar el tipo de cambio; 4. Sin controlar precios; 5. Recomponiendo precios relativos”, publicó en su cuenta de X.

En el desglose del INDEC, el ítem que registró mayores subas en el último mes fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,3%) por los incrementos de los alquileres y los gastos de los servicios.

Luego, le siguió Prendas de vestir y calzado (6%), por razones estacionales de cambio de temporada en las vidrieras a Primavera-Verano.

El Gobierno ya esperaba -y se ilusionaba- que para el noveno mes del año el índice de inflación por debajo del 4% y quedar como el número más bajo de la administración de Milei.

Finalmente, el INDEC marcó 3,5%, cifra que fue festejada por el Presidente, funcionarios y militantes libertarios.”Nunca antes has visto luchar contra la inflación así. Tarda un poco más pero es genuino”, posteó Milei en su cuenta de X, en una semana con buenas noticias para su gestión luego de ratificarse el veto al financiamiento universitario.

Otro de los que salieron primeros en destacar el hito libertario fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien marcó la referencia en noviembre de 2021, cuando la inflación marcó 2,5%. En diciembre de aquel año fue de 3,8%.

“El proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal y monetaria no cambiará”, apuntó Caputo en su cuenta de X.

El legislador porteño Ramiro Marra, libertario corrido de las riendas locales del espacio libertario, también remarcó el hito de la suba inflacionaria más baja en tres años. “Gracias Milei”, escribió, alineado al Presidente y, aprovechando el clima previo al partido de la Selección, sumó un “Vamos Argentina”.

“El mejor gobierno de la historia”, aclamó Juan Pablo Carreira, más conocido como Juan Doe en redes y formal director general de Comunicación Digital de Presidencia. Menos efusivo y más habitué a repetir sus fórmulas escuetas para el tuiteo. el formal secretario de Prensa, el experiodista Eduardo Serenellini, aportó un emoji de una bandera argentina.

“3.5% INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE. La inflación más baja de los últimos tres años. Vamos”, escribió José Luis Espert, diputado nacional bonaerense por LLA.

Por su parte, el vocero Manuel Adorni hizo hincapié en que hoy no se padece una “regulación compulsiva de precios, ni de góndolas, ni de abastecimiento, ni la brecha cambiaria ni un oscuro futuro”.

Su colaborador Javier Lanari, expresó: “La inflación bajó del 25,5% al 3,5% sin controles, sin centímetros y sin matones K en supermercados. Se hizo con responsabilidad fiscal y pasando a retiro la maquinita falsificadora de billetes”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartió un gráfico comparando la inflación que hubo durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía, y de los diez meses del presidente Milei.