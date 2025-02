El Gobierno confía en aprobar el pliego de Lijo y no descarta posponer Ficha Limpia

El miércoles fue un día de buenas noticias en el ámbito legislativo para el presidente Javier Milei. Varias de las iniciativas más importantes que impulsa el gobierno libertario, tanto en Diputados como en el Senado, lograron avances significativos. Ahora llegará el tiempo de las negociaciones, aunque en Casa Rosada para mostrar su fortaleza, casi siempre niegan que los mejores resultados llegan por esa vía.

En Diputados se logró la media sanción del proyecto de Ficha Limpia, que apunta a que ninguna persona sobre la que pese una condena judicial pueda presentarse como candidata a un cargo público. La amplia mayoría (144 votos positivos contra 98) fue recibida con satisfacción ya que se contó con el respaldo de los sectores más dialoguistas pero también de otros aliados circunstanciales. Solamente el bloque de Unión por la Patria opuso resistencia porque aduce que de sancionarse solamente afectará a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Estamos apretados con los números”, reconoció pasado este mediodía un colaborador cercano del Presidente sobre la posibilidad de que Ficha Limpia se ratifique. No será fácil para el oficialismo que se consiga la aprobación en el Senado, donde el peronismo intentará hacer valer los 34 votos propios. Además, para obtener el dictamen queda poco tiempo ya que el viernes 21 de febrero vence el plazo para las sesiones Extraordinarias. Si queda trabado la esperanza es que salga en Ordinarias, a partir de marzo. “Tarde o temprano va a salir”, dijo, con optimismo, un funcionario con acceso al despacho presidencial.

Los proyectos de ley de Reiterancia y de Juicio en ausencia donde existen mayores consensos si podrían dar un nuevo paso cuando sean abordados por la Cámara Alta.

A la vez donde hay cierto tono desafiante es sobre el pliego de Ariel Lijo, el juez que es uno de los candidatos para ocupar uno de los puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, luego del alejamiento de Elena Highton de Nolasco y de la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Después de un largo tiempo sin tratamiento se logró el dictamen mayoritario con 9 firmas en la Comisión de Acuerdos para la discusión en el Senado.

“Queremos ver quiénes levantan la mano y quiénes no a la hora de votar”, sostuvo una fuente oficial. “Hay que ver quién se atreve a no aprobar su postulación”, agregó esa misma persona en los pasillos de la Rosada.

El dictamen tuvo la firma del jefe del oficialismo en el Senado, el jujeño Ezequiel Atauche; de sus pares correntinos de Provincias Unidas y de la UCR, Carlos Espínola y Eduardo Vischi; de la tucumana aliada al PRO Beatriz Ávila; del peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) y también de los integrantes del kirchnerismo Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero); y el misionero renovador -no massista- Carlos Arce.

Con los gobernadores Gerardo Zamora y Raúl Jalil ya hubo conversaciones para que sus legisladores, en diputados, voten a favor de la suspensión de las PASO. Y el apoyo que consiguieron ahora parece un nuevo paso de ese proceso. “Ahí tenemos el problema de que haya una mayor heterogeneidad, pero confiamos en sumar a otros”, expresó un vocero del Gobierno sobre la votación acerca de las Primarias.

El enojo con algunos senadores del peronismo viene de arrastre. Cuando se enviaron los pliegos de Lijo y de Manuel García Mansilla -el otro candidato a la Corte, con menos chances de avance legislativo- desde el kirchnerismo le plantearon la posibilidad de ampliar la cantidad de integrantes del Máximo Tribunal como moneda de cambio. Pero el tiempo pasó y recién ahora, con urgencias de tiempo, se pudo avanzar.

“Esa opción de ampliar la Corte está descartada. Se lo dijimos una vez y no nos cumplieron. Tardaron mucho en sentarse para dar un dictamen que tendría que haber salido antes”, explicaron en Balcarce 50.

En la sesión del jueves 20, la Casa Rosada necesitará dos tercios de los integrantes de la Cámara alta para tener el aval final para Lijo.