El Gobierno confía en que plan de vacunación permitirá reanudación de la actividad turística

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, dijo ayer que confía en que “el éxito del plan de vacunación permitirá volver a la actividad turística”.

La funcionaria nacional, en declaraciones a radio Brisas Mar del Plata, que “es claro que ya hay una nueva manera de hacer turismo, responsable, cuidada y con protocolos”, y resaltó que “el barbijo llegó para quedarse un largo tiempo”.

Martínez remarcó que sigue habiendo incertidumbre, “pero la vacunación da seguridad para retomar la actividad para un sector tan castigado por la pandemia”.

“El Estado acompaña al sector, pero sabemos que no es suficiente muchas veces la ayuda que damos. El turismo no está prohibido, lo que hay son restricciones en ciertos horarios, o requisitos que piden algunas jurisdicciones” enfatizó.

También indicó que desde la Nación se preparan “para lanzar un nuevo programa de ´Previaje 2´ más adelante”.

“El turismo no es un factor de contagio, el tema es cuándo nos relajamos”, sostuvo y resaltó que “el sector privado hizo un esfuerzo muy grande para poner en condiciones los hoteles, restaurantes, los emprendimientos, para cumplir los protocolos”.

