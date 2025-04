El Gobierno confirmó que está avanzada la actualización del índice que mide la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya tiene preparados los aspectos técnicos y metodológicos del nuevo índice para medir la inflación. Así lo confirmó Guillermo Francos en el informe de gestión de la Jefatura de Gabinete en Diputados, donde también explicó por qué aún no se puso en práctica.

Cinco días después de que la inflación de marzo pegara un salto hasta el 3,7% mensual (la más alta desde agosto), Francos entregó por escrito las respuestas a más de 2.000 preguntas formuladas como parte de la rendición de cuentas de su gestión. Desde la Coalición Cívica le preguntaron sobre los avances en la composición del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), anunciado hace tiempo pero aún no puesto en actividad.

«Informe si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tiene previsto actualizar la canasta de bienes y servicios utilizada para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para que represente adecuadamente los cambios en los hábitos de consumo, asegurando así una medición más precisa de la inflación y su impacto en el costo de vida», consultaron desde el partido que preside Maximiliano Ferraro y que tiene a Elisa Carrió como referenta.

En dos párrafos, Francos explicó el estado de situación de esa novedad, aunque también advirtió que aún falta para que entre en vigencia.

«El Ministerio de Economía informa que el INDEC finalizó en el mes de marzo de 2025 todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, así como también las consultas y testeos técnicos del nuevo índice para su implementación», apuntó el jefe de Gabinete sobre los avances concretados por el organismo que tiene como director a Marco Lavagna desde inicios del gobierno de Alberto Fernández.

«Actualmente se encuentra a la espera de los avales institucionales para realizar la campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo IPC. Mientras tanto, el Instituto continúa realizando los análisis técnicos en torno a la estabilidad de los precios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar que las modificaciones no se introduzcan en períodos atípicos», explicaron sobre el proyecto, todavía sin impacto concreto en los informes mensuales que elabora el INDEC.

El nuevo IPC es un proyecto de larga data. «Pero no de corto plazo», aclararon en enero pasado a Clarín, por lo que su concreción podría estirarse hasta el año próximo.

El IPC del INDEC se calcula según la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005, con un índice de precios base de 2016. Hubo un primer intento de actualizar la fórmula del cálculo inflacionario, con una Encuesta de Hogares (ENGHO 2017/2018), pero finalmente no fue implementado. Y en marzo de 2021 se reflotó la intención de reelaborar el IPC, aunque entonces dijeron que recién se llevaría a la práctica a fines de 2022.

Un año más tarde, el organismo trabajó junto con un especialista del Fondo Monetario Internacional para cambiar la base del IPC. Ahora, Francos dio como un hecho la finalización de la etapa de desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo índice. Hasta ahora, la aplicación de un nuevo IPC habría arrojado un índice de inflación mayor al que viene dando el INDEC, que en marzo informó un 3,7% y que en febrero había dado un 2,4%. Y así habría atentado contra el objetivo de llevar la inflación al nivel del 1%.

En 2022, la Ciudad de Buenos Aires actualizó sus ponderaciones, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/2018, por lo que entrega una estimación más ajustada del avance de los precios minoristas.