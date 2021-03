Compartir

Linkedin Print Whatsapp

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el senador nacional Luis Naidenoff reiteró su crítica a la Fase 1 en Formosa y dijo que eso demuestra “un mal manejo de la pandemia”, además lanzó que “el gobierno contó con recursos, acompañamiento social y tiempo para preparar el sistema sanitario”.

Primero, el legislador indicó que la Fase 1 de la cuarentena fue “mal implementada” y que “las provincias no tienen la facultad de volver a fase 1 porque es la más dura; eso se hace por ley del Congreso o con anuencia expresa del propio poder ejecutivo nacional y no se lo contempló, acá se decretó unilateralmente”.

“Lamentablemente se manejan no con medidas sanitarias sino con medidas de seguridad como si fuera una especie de país aparte”, disparó.

Seguidamente al hacer referencia al DNU que extiende el DISPO a nivel país y en donde se hace referencia a la libre circulación sostuvo que “hay que entender el contexto, siempre hemos dicho que la libertad de tránsito es una garantía constitucional que no puede ser impedida a ningún ciudadano de la Argentina. La situación de Formosa llegó al límite de lo inimaginable hasta que el Presidente dictó el ultimo decreto (168) donde por primera vez desde que arrancó la pandemia el gobierno de la Nación se reservó para sí las pautas de criterios de ingreso a cada una de las jurisdicciones”.

Asintió que “esta idea de que para ingresar a Formosa donde la facultad de aislarte 14 días la tenía la provincia ya no existe más”.

Y añadió que en cualquier provincia argentina mientras no seas contacto estrecho, caso sospechoso o portador de covid el libre ingreso y transito está garantizado, “esto es así, lo dice el Decreto de Necesidad y Urgencia y es muy clarito. Este decreto tiene la marca registrada de Formosa”.

“El gobierno nacional le dio una salida a la provincia; ante los hechos de represión que se incrementaban y las movilizaciones sociales que no cesan, la salida fue encontrar un decreto donde reservó la potestad de fijar criterios uniformes para toda la argentina”, dijo y dejó en claro que “la fase 1 dejó de existir” porque “no existe una fase cuando la ciudadanía se encamina con otra mirada, ya que por ejemplo los comerciantes igual abren sus puertas porque están fundidos y buscan recuperar el tiempo que se perdió”.

Manejo de la pandemia

Finalmente, Naidenoff expresó que “ya pasó un año, el gobierno contó con tiempo, recursos y acompañamiento social, como para preparar el sistema sanitario. Con el encierro permanente y pensar que encerrando a todos y destruyendo la economía lo único que demuestran es un mal manejo en cuanto a una visión de mediano y largo plazo como administrar la pandemia”.

“No pueden tener una provincia que pasó un año con la ausencia de circulación viral y apostar al encierro y pensar que esa era la salida, esa es la mejor demostración de que la pandemia no tuvo un buen manejo, no solamente hay que ver los números sino como prevenir el sistema de salud. Durante todo este tiempo se confiaron y no tomaron los recaudos”, cerro diciendo.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp