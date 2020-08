El Gobierno criticó a la oposición por negarse a tratar la reforma judicial y convocar a marchar

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró que “la oposición está carente de ideas”, al criticar la negativa de los legisladores de Juntos por el Cambio a tratar por la vía remota el proyecto de ley de reforma judicial en el Congreso, y cuestionó la convocatoria a una marcha para este lunes en contra de las políticas del Gobierno.

Tras anunciar ayer la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el domingo 30 de este mes en todo el país con distintas fases, Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindaron diferentes entrevistas radiales en las cuales fustigaron las posturas del macrismo.

En declaraciones a radio La Red, Alberto Fernández afirmó que “hay una oposición muy carente de ideas, que lo único que sabe hacer es denuncias y denuncias. Hicieron marchas reclamando que el Congreso sesione y ahora dicen que no se puede sesionar así. ¿Qué hacemos entonces?”, se preguntó el mandatario.

En ese marco, insistió en la necesidad de “aprobar la reforma judicial” porque “no nos podemos hacer los distraídos sobre las cosas que ocurrieron con los jueces en la época de Mauricio Macri”.

El proyecto de ley de reforma judicial del oficialismo ingresó por el Senado y su tratamiento comenzó en el marco de los acuerdos para legislar de forma remota en comisiones y también para sesionar de forma mixta, ya que solo algunos legisladores asistían al recinto de la Cámara alta.

Sin embargo, los bloques opositores en Diputados ya anunciaron que no están dispuestos a extender el acuerdo de los tratamientos remotos.

En ese sentido, el jefe de la bancada PRO en la cámara baja, Cristian Ritondo, señaló días atrás que “los debates que quedan pendientes tenemos que hacerlos en forma presencial”.

“Ya han salido las leyes que requería el Poder Ejecutivo para la gobernabilidad, por eso sesionamos varias veces seguidas, y como marcaba el protocolo los proyectos debían ser con alto grado de consenso”, indicó el diputado.

La misma postura tuvo el radicalismo, ya que el diputado nacional Luis Petri manifestó que “no hay posibilidad de tratarla en sesiones virtuales, al estimar como “imprescindible dar un debate presencial”.

Con respecto a la convocatoria a la movilización realizada por algunos sectores de la oposición para el lunes en contra de las medidas implementadas por el Gobierno nacional, Fernández recordó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la convocatoria “no es marcha partidaria” de Juntos por al Cambio.

Sin embargo, dirigentes de ese espacio como Patricia Bullrich, respaldaron públicamente las manifestaciones que se producirán el próximo lunes a pesar de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Escuché decir a Rodríguez Larreta (el jefe de Gobierno porteño, Horacio), que no era una convocatoria partidaria, y que los que quieran ir, que tengan en cuenta los riesgos que están corriendo”, indicó el jefe de Estado.

Otro de los puntos que cuestionó el Presidente fue la cobertura de algunos los medios de comunicación de la pandemia porque “sólo buscan confundir a la gente” en el contexto de la pandemia de coronavirus y la multiplicación de casos.

“Hay una minoría, una suerte de terraplanistas que hacen mucho ruido y los medios (de comunicación) presentan como actores de grandes jornadas patrióticas”, apuntó. Fernández, que además destacó que el Gobierno nacional cuenta con el apoyo de “un número muy importante de gente que nos acompaña y nos entiende” en las medidas adoptadas para mitigar el coronavirus.

Por parte, y en la misma línea que el Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó la postura que mantiene ante la actual coyuntura Mauricio Macri, como líder de la principal fuerza opositora.

“Macri está alejado mental, emocional y físicamente” del país y “no tiene idea lo que pasa en las guardias del conurbano y de la ciudad” de Buenos Aires producto del coronavirus.

“¿Cuál fue su compromiso ante la pandemia? Ninguno, firmar solicitadas nada más”, señaló Cafiero en declaraciones a la Red.