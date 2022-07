El Gobierno criticó el lockout del agro: «Las puertas siempre están abiertas al diálogo»

Compartir

Desd el Gobierno nacional coincidieron en cuestionar el cese de comercialización que realizan las entidades patronales del agro que integran la Mesa de Enlace y señalaron que el Poder Ejecutivo “siempre tiene las puertas abiertas al diálogo”.

«No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas», dijo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, al ingresar a la Casa Rosada.

Las entidades que componen la Mesa de Enlace llevan a cabo este miércoles una protesta por la falta de gasoil que se verifica en algunos puntos del país y que incluye un cese de comercialización y actos a la vera de varias rutas.

En ese sentido, el funcionario aseguró que “todos los informes que maneja el Gobierno nacional indican que paulatinamente se va normalizando la provisión de gasoil a lo largo y ancho del país”.

Además, reafirmó que “la puerta del Gobierno nacional está abierta de par en par para seguir en este camino de agregar valor a lo que produce el campo», remarcó que el objetivo es «incrementar la producción» y subrayó que «esta es la postura que tenemos”.

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que, sin duda, el cese de comercialización que se realiza este miércoles, convocado por la Mesa de Enlace, se trata de una medida de carácter eminentemente «político».

“Tenemos claro que estos paros son políticos; son decisiones que toman las patronales de la Mesa de Enlace”, enfatizó Cerruti.

La funcionaria señaló, en declaraciones a radio AM750, que “los temas que ellos ponen en la mesa son temas como el del gasoil que efectivamente se tienen que mejorar y que ya tuvo un pico de tensión aproximadamente un mes atrás cuando se juntaba la demanda de gasoil con la demora en la importación, pero eso ya está solucionado”.

A su turno, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que “el lockout de hoy que realiza el campo es casi chistoso”.

“Nunca tuvieron los niveles de reconocimiento de políticas públicas y de funcionamiento que tienen en estos momentos”, señaló Fernández, en declaraciones a Radio con Vos.

También el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Agustín Rossi, se refirió a la medida y dijo que el cese de comercialización “solamente se explica por la miopía de la dirigencia de la Mesa de Enlace” y agregó que “lo que está claro es la injusticia del reclamo”.

En diálogo con El Destape Radio, Rossi insistió en que el agro es “uno de los sectores más beneficiados por la coyuntura y las políticas” de esta gestión.

“Nunca al sector agropecuario le ha ido mejor que con los gobiernos populares”, indicó Rossi, pero concluyó que, de todos modos, por algún motivo “siempre terminan adhiriendo a las políticas de los gobiernos neoliberales”.

“Que hagan paro es absolutamente inentendible y solamente se explica por la miopía de la dirigencia de la Mesa de Enlace, que tiene una mirada más política que un intento de defender los intereses del sector”, apuntó.

En el mismo sentido, señaló que “lo que está claro es la injusticia del reclamo” y calificó al campo como “el primer beneficiado en la actual coyuntura”, además de reclamar que “si hay un sector que le ha ido bien con la pandemia, ha sido el sector agropecuario”.

En otro tramo de la entrevista el dirigente santafesino explicó que “todavía estamos en una disputa cambiaria” y culpó al agro de “intentar que el Gobierno devalúe”.

“Cada vez que se produce una devaluación la mesa de enlace gana, y los sectores agropecuarios ganan”, concluyó Rossi.

Reclamó de la Mesa de Enlace

La asamblea se realizó en el cruce de las rutas 14 y 16, un recordado lugar de la protesta del campo en 2008 por las retenciones móviles. Allí, pasadas las 13, se leyó una proclama desde el “emblemático lugar de la lucha de 2008 que marcaron la gesta de la derogación legislativa de la resolución 125″.

“Estamos convocados por una situación agobiante de la mayoría de los ciudadanos de a pie de la patria. Alzamos la voz para reclamar un urgente cambio de rumbo. No sólo de la política económica sino también salir de la decadencia en las que nos sumido una parte de la decadencia política, con su consecuente mayor pobreza y marginalidad”, aseguraron. “Decimos basta a la voracidad fiscal del Gobierno nacional, que solo nos ve como una caja de la que siempre hay para sacar. Ahora con el argumento del conflicto bélico en Ucrania. También rechazamos el intervencionismo estatal, arbitrario y discrecional, que nos hace pagar a los productores toda esta tragedia”, dijeron los ruralistas. “Exigimos reglas del juego claras y previsibilidad para seguir siendo uno de los sectores más dinámicos de la república. Con nuestro esfuerzo podemos salir todos de la crisis”, cerró la proclama agraria.

El campo aseguró que el paro tuvo un muy alto acatamiento, al flamante Mercado Agroganadero de Cañuelas ingresaron solamente 224 animales, transportados por 8 camiones. La cifra es muy inferior en comparación a otros días cuando el promedio se ubica en torno a las 10.000 o 11.000 cabezas. Desde temprano, en una jornada muy fría, pero con sol pleno y cielo despejado, se fueron ultimando detalles en el lugar de la asamblea, dónde fueron llegando los primeros productores con banderas argentinas y se aguarda en el lugar una caravana de productores con camionetas y tractores desde el kilómetro 83 de la ruta 14, mano al sur.

“Este el comienzo de un plan de lucha. Lo que pase luego lo iría decidiendo en cada entidad. Estamos alzando la voz para mostrar lo que nos pasa, que no siempre es lo que el gobierno dice”, dijo esta mañana Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, en declaraciones televisivas.

“Tomamos mal lo anunciado por Batakis. Al campo se lo ve como una fuente de recursos fiscales, como algo que sirve sólo para recaudar. No se habla de crecimiento ni de inversión. Nadie invierte si confianza ni certidumbre”, destacó. Cuando se le preguntó sobre posibles subas de retenciones, el dirigente aseguró que “sólo pueden subir si pasa por el Congreso”. “Veremos”, afirmó.

La Mesa de Enlace renovó sus críticas al Gobierno durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Sociedad Rural local. “El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad”.

