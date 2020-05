El Gobierno cuestiona “la militancia anticuarentena” y asegura que busca “evitar que haya muertes”

Compartir

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, coincidieron en cuestionar la “militancia anticuarentena” de algunos actores sociales, al considerar que se trata de una iniciativa que posee “especulación política”, y remarcaron que las acciones del Ejecutivo buscan “evitar que haya muertes”.

Cafiero afirmó que “es una falta de respeto” el documento suscripto por unas 300 personalidades de varios sectores publicado ayer, que habla sobre la existencia de una “infectadura” por la cuarentena dispuesta ante la pandemia de coronavirus.

De esta forma aludió el jefe de Gabinete al documento firmado por investigadores, académicos, abogados y periodistas titulado “La democracia está en peligro”, que cuestionaba las medidas sanitarias del Gobierno.

“La militancia anticuarentena y todo esto de la ‘infectadura’ es una falta de respeto, pero no al Gobierno sino a toda la sociedad argentina, que hace un esfuerzo y sacrificio enormes”, señaló Cafiero en declaraciones a radio La Red.

El funcionario afirmó que hay “una sociedad que está asustada y se quiere cuidar porque no quiere morir, es tan básico como eso, pero parece que a algunos les cuesta tener empatía”.

“Hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al Gobierno al pedir el fin de la cuarentena, pero no entienden que le hacen daño a la sociedad y que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que cumplen y apoyan el aislamiento”, aseveró el funcionario.

En tanto, aseguró que “nadie es pro-cuarentena, en todo caso somos anti muerte y no queremos que la gente se enferme y se muera; tan sencillo como eso”.

El documento en cuestión fue firmado por la investigadora del Conicet, Sandra Pitta Alvarez; los escritores Juan José Sebreli y Santiago Kovadloff; el actor Luis Brandoni, el ex funcionario Darío Lopérfido; y los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal y Néstor Sclauzero, entre otros.

“En nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el Gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguro acostumbrados a lidiar con situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”, consigna el párrafo que recibió más críticas.

En tanto, González García, expresó al respecto que “hay una especulación política” en la iniciativa y apuntó ” se desató un debate entre los supuestos defensores de los derechos individuales y los que tratamos de defender los derechos de todos”.

Esa situación “no ocurre solo acá: es la ideología de (Jair) Bolsonaro (presidente de Brasil), de (Donald) Trump (presidente de Estados Unidos) y pasa en España también. Es un falso debate porque son los mismos que están con los anti vacunas”, indicó el ministro a radio Mitre.

El titular de la cartera de Salud resaltó que la curva de casos de coronavirus está en “ascenso” y que “es muy difícil decir que no se extenderá” el aislamiento más allá del próximo domingo 7 de junio, cuando vence la última prórroga anunciada por el presidente Alberto Fernández. “La libertad todos la valoramos pero estamos haciendo las cosas por el bien común para que la gente no se enferme”, remarcó el funcionario.

También la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió hoy al tema al considerar que “las personas que hablan de ‘infectadura’ no tienen empatía de ningún tipo y no pueden aportar nada, ya que siempre parten de la destrucción”.

“No conocía la palabra ‘infectadura’ y no leí lo que han escrito, porque no tiene sentido eso para los que estamos trabajando”, sostuvo la jefa comunal del distrito de la zona sur del Conurbano bonaerense en la radio AM750.

Por su parte, el dirigente radical Ricardo Alfonsín afirmó sobre el documento opositor que ” el rencor afecta la objetividad, distorsiona la perspectiva y la percepción de la realidad, e induce a ver siempre lo peor. Algo parecido a lo que le pasa al hipocondríaco, que en todo ve una amenaza a su salud. Allí ahí reacciones más emocionales que intelectuales”, señaló el ex diputado.