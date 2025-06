El Gobierno da por hecho que la Justicia notificará a Cristina en Comodoro Py

En el Gobierno dan por hecho que la Justicia notificará a Cristina en Comodoro Py y hay hermetismo sobre el operativo La ministra Patricia Bullrich, al frente del operativo de seguridad.

Todo intento del Gobierno por evitar que Cristina Kirchner sea notificada de su detención en su domicilio parece haber sido en vano frente a la decisión de la Justicia de realizar el procedimiento en los tribunales de Comodoro Py.

Así, pese a que la intención del Ejecutivo fue ponerle un freno al traslado de la ex presidenta hacia Retiro, por estas horas fuentes del Ministerio de Seguridad descuentan que tendrán que organizar el operativo para controlar el orden en la marcha convocada por el kirchnerismo para este miércoles.

Por la mañana del lunes feriado, hubo una reunión entre autoridades de Seguridad, que encabezó Bullrich, en la que se delinearon los puntos principales de un operativo que en el Gobierno manejan con un nivel de hermetismo enorme.

Si bien temprano el kirchnerismo duro confirmó que la movilización iniciará desde la intersección de las calles San Juan y San José, en el barrio de Constitución, fuentes ejecutivas aseguran que todavía no tienen la oficialización del horario en el que partirá Cristina Kirchner hacia Comodoro Py.

«Nos lo va a comunicar la custodia llegado el momento, pero hasta entonces no vamos a saber a qué hora sale de su casa», confiaron fuentes del Gobierno consultadas por Clarín. En Seguridad, con la Policía Federal, compartirán la organización del operativo con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

.

Cristina, como cada tarde, saludando en el balcón de su casa. Foto: Matías Campaya. Cristina, como cada tarde, saludando en el balcón de su casa. Foto: Matías Campaya.

Mientras se prevé que las fuerzas federales vigilen zonas estratégicas como los accesos a Plaza de Mayo y Comodoro Py, toda la traza de 9 de Julio, por ejemplo, será cubierta por los efectivos porteños.

También habrá un ojo puesto en el Congreso, donde desde hace meses se realiza la marcha por los jubilados. Y se prestará atención también a la presentación de los otros ocho condenados, muchos de los cuales viven en Santa Cruz.

La marcha, en principio, sería en dos direcciones. Por un lado, una parte de la militancia iría por San Juan y luego hasta Retiro, en tanto que la otra acompañaría a la ex presidenta en su recorrido, todavía por definir en cuanto a la ruta, hacia los tribunales.

Desde el Gobierno buscan evitar toda vinculación con el avance natural de una decisión que es judicial. Aunque hay coincidencias cuando se habla de cómo debería ser la detención de una figura políticamente tan relevante como es Cristina.

Por eso quieren cuidar las formas y que no se difundan fotos «indecorosas» como las que trascendieron, por ejemplo, cuando fue detenido Amado Boudou en 2017, en su domicilio y en pijama. También descuentan que la prisión que tiene que cumplir Cristina será domiciliaria, más allá de no estar de acuerdo con que sea en el departamento de San José 1111.