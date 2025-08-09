El Gobierno de Formosa entregará juguetes en las escuelas de toda la provincia por el Día del Niño

Este domingo 10 de agosto, en el marco de los festejos por el Día del Niño, el Gobierno de la provincia de Formosa realizará la tradicional entrega de juguetes a todos los niños y las niñas del Nivel Inicial y Primario y modalidades del sistema educativo provincial, a partir de las 9 horas.

Esta acción se llevará a cabo de manera simultánea en todo el territorio provincial. También abarcará a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas hospitalarias. “La entrega de juguetes es ya un símbolo del Gobierno de Gildo Insfrán, dibujando una sonrisa en el rostro de los niños y las niñas cada vez que celebramos el Día de las Infancias”, destacó el arquitecto Edgar Pérez, coordinador de esta nueva entrega.

En el mismo sentido, se había expresado el subsecretario de Educación, el profesor Luis Ramírez Méndez, este es un gesto que “ya nos tiene acostumbrados nuestro Gobernador, financiado con recursos provinciales”, gracias a que Formosa “tiene una economía ordenada”.

Subrayó además que “se entregarán más de 200 mil juguetes que ya se han distribuido a las 18 delegaciones zonales del interior y capital”, para, de ese modo, poder llegar a todas las escuelas del territorio provincial. Esto se hará “no solamente en las escuelas públicas, sino también en las escuelas públicas de gestión privada y las privadas”, marcó el subsecretario.

La voluntad política de la gestión de Insfrán aún más es valorada ante la situación económica complicada que vive el país, debido a ello “a muchos comprovincianos se les hace difícil comprar un juguete para sus hijos”, hizo notar Ramírez Méndez, por lo que “frente a esto el Modelo Formoseño lo hace posible”.

Por último, agradeció a toda la comunidad educativa por el “compromiso y la responsabilidad” al servicio de este fin. “Los docentes y directivos estarán desde horas muy tempranas, esperando a los chicos con chocolate y pan de leche o factura”, añadió.