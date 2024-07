«El gobierno de Formosa quiere borrar toda la historia, ha cruzado el límite»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio la diputada provincial de la UCR, Ana Costa Ankenbrand quien se refirió al adoctrinamiento en las escuelas de la provincia donde mencionó que la oposición se mostró en contra de los nuevos manuales educativos porque queda en evidencia, una vez más, que “el gobierno quiere borrar toda la historia” y lanzó que “han cruzado el límite”. También la legisladora cuestionó el “modelo formoseño”.

Manual de

Ciencias Sociales

Primero, Costa Ankenbrand recordó que se han expresado en las redes sociales por el tema del manual destinado a las escuelas de Formosa, y dejó en claro que la postura de la oposición en este sentido quedó marcada durante la última sesión de la Legislatura provincial.

“Nos manifestamos el jueves último que tuvimos sesión en la Cámara, donde expresamos nuestro rechazo porque se presentó un proyecto de declaración de interés legislativo para Manuales de Ciencias Sociales. Lo primero que nos pareció raro fue no se haya tratado en Comisión. Me parece que cuando hablamos de educación y más si estamos hablando de un contenido o un material, es decir, un recurso didáctico que va a llegar a las aulas y que nosotros como legisladores estamos por declararlo de interés legislativo lo mínimo que podemos hacer es tener el material para poder leerlo o analizarlo porque no podemos declarar algo que no sabemos de qué se trata”, comenzó diciendo.

Seguidamente indicó que lógicamente saben cómo viene la mano entonces “ahondamos un poco en la situación y nos opusimos votando en contra del proyecto, porque la misma miembro informante la diputada Santillán hablaba de la reparación histórica, del modelo formoseño, del progreso que había traído el Gobernador, de la importancia de generar en los alumnos esto de la identidad ciudadana del formoseño y entonces nosotros entendimos que esto era un material que tenía contenido político partidario y adoctrinamiento”.

Asimismo, la radical contó que después lograron acceder al material en cuestión e hicieron una manifestación a través de un video en las redes sociales y adelantó que van a seguir con este tema. “Hubo mucha repercusión sobre esto porque muchas veces las familias no saben qué contenido o qué material llega a las escuelas y es fuerte para un chico de 6 años cuando ponés en un manual de Ciencias Sociales que hay tres hitos históricos en Formosa que son la fundación con la llegada de Fontana, la provincialización y la asunción del gobernador Insfrán en el 95. Hay cosas que a mí me dieron risa porque hay mapas de Formosa como para mostrar el progreso, como por ejemplo cuando se comparó la cantidad de rutas que había en 1995 con las que hay hoy, o las antenas de internet. Lógicamente el mapa del 95 está vacío. Un chico de 6 o 7 años no va a entender la diferencia porque no sabe que en el 95 no existía el internet, entonces es lógico que no haya antenas en ese momento, es decir, eso no lo inventó Gildo Insfrán”, dijo.

Consultada por quien elaboró el material, señaló: “lo elaboraron docentes, y acá me parece importante hacer un paréntesis porque nosotros no vamos contra los docentes porque ellos también terminan siendo rehenes de toda esta situación puesto que tienen que defender el modelo formoseño desde lo pedagógico y el diseño curricular”.

De la misma forma, la legisladora señaló que “en el manual se menciona la reparación histórica del presidente Néstor Kirchner como un hecho importante para la provincia, es decir, es todo partidario sesgado a la visión de la política que ellos construyen. Hay una intención muy clara de querer borrar todo lo que ha sucedido antes, entonces Formosa es solamente el modelo formoseño con la conducción del Gobernador y cualquier otra cosa que aparezca por fuera de eso y que no contemple la conducción de Insfrán es nefasta, antipatria y no respeta la identidad de los formoseños”.

“Hay otra identidad formoseña que no tiene que ver con la construcción o el relato del modelo formoseño porque hay un montón de otros formoseños que no se sienten identificados con ese modelo, entonces no podemos convertir a las aulas en unidades básicas de adoctrinamiento”, insistió la misma y recordó que “en la Legislatura dijimos que no acompañamos y vamos a seguir tomando cartas en el asunto porque esto claramente también está en contra de lo que se plantea en la Ley Nacional de Educación donde no se puede realizar adoctrinamiento en las escuelas, viola también los tratados internacionales de derechos de los niños”.

“En principio vamos a acudir a la justicia para plantear la situación, aunque cuando tenemos cada organismo cooptado por la política es muy difícil hacer ciertos planteos”, afirmó.

Objetividad

Continuando con el rol de los dicentes señaló que en educación se debería tener la objetividad que dan las teorías y los marcos pedagógicos didácticos y “que para eso la gente estudia mucho tiempo para priorizar y decir qué es lo importante en un aula, que prevalece el derecho de la educación del niño, eso es lo que prevalece y lo que nosotros como adultos responsables tenemos que resguardar”.

“Con estos manuales, una vez más, han cruzado el límite y esto va a ser cada vez peor porque lógicamente ante la posibilidad de que la Corte les cierre el camino, ellos van a ir buscando diferentes alternativas que tengan que ver con fortalecer este relato que construyeron durante tanto tiempo, seguramente van a blindar el Superior Tribunal de Justicia para resguardarse aún más desde allí renovando los ministros que vendrán entonces tenemos también para resolver eso, la nueva asignación ante la renuncia al ministro Hang; tenemos las unidades básicas que pretenden consolidar en las aulas que también interfieren el trabajo docente; la situación de salud; que pasa con IASEP; etc”, continuó diciendo.

Finalmente, Ana Costa Ankenbrand confirmó que desde la oposición “siempre estamos investigando, haciendo pedidos de informe, tratando de saber qué es lo que pasa. Lamentablemente nos chocamos contra una puerta cerrada muy grande que encripta la información a la cual nadie puede tener acceso porque la única información que se vende para afuera es la que conviene al gobierno”.